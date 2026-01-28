Τηλεδιάσκεψη μεταξύ τους, χωρίς τους ομολόγους τους από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν υπουργοί από έξι κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία, με στόχο τον σχεδιασμό κοινών έργων χωρίς τη συμμετοχή του συνόλου της ΕΕ, ούτως ώστε, όπως υποστηρίζουν, να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης.

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων, είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας.

Ευρώπη δύο ταχυτήτων με γερμανική σφραγίδα

Όπως σημειώνει το Reuters, η ιδέα δημιουργίας ad-hoc συνασπισμών που θα επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ να προχωρούν σε έργα χωρίς την έγκριση των υπολοίπων έχει εδώ και καιρό απασχολήσει ορισμένα μέλη και έχει ήδη εφαρμοστεί σε κρίσιμα σχέδια, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του ενιαίου νομίσματος. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπεϊλ -ο οποίος είναι και ο οργανωτής της πρωτοβουλίας- απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την τηλεδιάσκεψη: «Τώρα είναι η ώρα για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, στην κατοχή του οποίου περιήλθε σχετική επιστολή, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ υποστηρίζει ότι ο στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι οι χώρες που προσκάλεσε να θέσουν μια συγκεκριμένη ατζέντα για την ενίσχυση της κυριαρχίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. «Για να επιβιώσει σε μια όλο και πιο απρόβλεπτη γεωπολιτική κατάσταση, η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη και πιο ανθεκτική», έγραψε ο Κλίνγκμπεϊλ στην επιστολή του προς τους ομολόγους του, την Δευτέρα προσθέτοντας ότι η συνέχιση των πραγμάτων όπως ήταν δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.

Η πρόσκληση ανέφερε ότι η τηλεδιάσκεψη θα λειτουργήσει ως «προετοιμασία» και ότι θα ακολουθήσει συνάντηση διά ζώσης στα περιθώρια του επόμενου Eurogroup.

Ευέλικτη προσέγγιση

Η Γαλλία εδώ και χρόνια πιέζει να προωθούνται συγκεκριμένες πολιτικές σε μικρότερες ομάδες, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι εξασφαλίσεις για τις εισαγωγές χάλυβα ή η πυρηνική ενέργεια, καθώς στο ευρύτερο επίπεδο της ΕΕ αποφάσεις παραμένουν μπλοκαρισμένες. Όπως σημειώνει το Reuters οι προσκεκλημένοι στην τηλεδιάσκεψη συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση.

«Ναι, θα συμμετάσχω. Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να επιταχύνει. Οι αλλαγές γίνονται πολύ αργά», δήλωσε στο Reuters ο Πολωνός υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι.

Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προσέγγιση της «ομάδας προώθησης» μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά σχήματα, ανάλογα με το ποιος θέλει να συμμετάσχει σε ποιο έργο, και δεν θα περιορίζεται μόνο στις έξι χώρες.

«Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα προχωρώντας από κοινού σε τομείς – κλειδιά, αυτό είναι καλό. Είναι σημαντικό το ρυθμό να μην τον καθορίζουν εκείνοι που θέλουν να κάνουν λιγότερα», δήλωσε η Τζέσικα Ρόζενκραντς, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας.

Ξεκινώντας από την οικονομία

Η επιστολή της Γερμανίας περιλαμβάνει σχέδιο τεσσάρων σημείων για την προώθηση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, την ενίσχυση του ευρώ και τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην άμυνα και την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Ο Κλίνγκμπεϊλ τόνισε ότι ο συνασπισμός των χωρών αυτών πρέπει επίσης να κινηθεί πιο γρήγορα για τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων (Savings and Investment Union), ώστε να βελτιωθούν οι χρηματοδοτικές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στο ευρώ, έκανε έκκληση για περιορισμό της γραφειοκρατίας και για ενίσχυση της κυριαρχίας στον τομέα των πληρωμών, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του νομίσματος ως «ασφαλές καταφύγιο» βασισμένο στην προβλεψιμότητα και στο κράτος δικαίου.