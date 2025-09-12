Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε την έγκριση του νέου κλιματικού στόχου για το 2040, καθώς μεγάλες χώρες-μέλη όπως η Γαλλία και η Γερμανία εξέφρασαν αντιρρήσεις για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οι χώρες συζητούν έναν νομικά δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, έως το 2040, με μέρος της μείωσης να καλύπτεται μέσω αγοράς διεθνών πιστώσεων άνθρακα. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι αυτός ο «οδικός χάρτης» θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα διατηρούσε την Ευρώπη σε πορεία για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.

Η έγκριση είχε προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι πρεσβευτές των κρατών-μελών «πάγωσαν» τη διαδικασία σήμερα Παρασκευή 12/9. Οι υπουργοί θα συνεχίσουν τις συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα, αλλά πλέον το θέμα παραπέμπεται σε επίπεδο ηγετών ΕΕ, κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει τη λήψη απόφασης, καθώς απαιτείται ομοφωνία.

Οι κίνδυνοι

Η καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύνους: η ΕΕ μπορεί να χάσει την προθεσμία για την κατάθεση νέων κλιματικών σχεδίων στον ΟΗΕ, ενόψει της συνόδου COP30 τον Νοέμβριο.

Υπέρ του στόχου τάσσονται χώρες όπως η Δανία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες, ενώ πιο επιφυλακτικές εμφανίζονται η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία, που ζητούν να αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών τον Οκτώβριο.

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι αντιστάσεις, διπλωμάτες εξετάζουν συμβιβασμούς όπως μεγαλύτερη χρήση πιστώσεων άνθρακα ή σύνδεση του κλιματικού στόχου με αλλαγές σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, από τον μηχανισμό συνοριακού άνθρακα μέχρι την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035.