Εμβρόντητοι έμειναν οι υπεύθυνοι κτηνιατρείου επί της λεωφόρου Συγγρού, στην Καλλιθέα, όταν την πόρτα τους χτύπησαν, νωρίς το πρωί της Τετάρτης ένας άνδρας και μία γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, έχοντας στην αγκαλιά τους ένα βρέφος, μόλις επτά ημερών, το οποίο δεν ανέπνεεε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον πατέρα και τη θεία του μικρού κοριτσιού, που πήγαν στο κτηνιατρείο, ζητώντας βοήθεια. Κατά τις ίδιες πηγές, στις τρεις το πρωί είχαν ταΐσει το βρέφος.

Οι υπεύθυνοι του χώρου ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να μεταφέρει το βρέφος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.

Στο άτυχο βρέφος έγινε τεστ για γρίπη, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα, για να δουν οι γιατροί αν ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή της γρίπης, που βγήκε αρνητικό.

Παράληλα, ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να μεταβαίνουν τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο Παίδων, για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές ερευνούν τις κινήσεις των συγγενών του παιδιού, που αναμένεται να δώσουν καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και γιατί το βρέφος οδηγήθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο αντί σε νοσοκομείο.