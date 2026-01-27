Φως στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα επιχειρούν να ρίξουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι έρευνες εντάθηκαν μετά τον εντοπισμό της πέμπτης σορού το πρωί της Τρίτης (27/1), ενώ κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας του εργοστασίου, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Θεσσαλίας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας κλήθηκε να απαντήσει για την ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων ειδοποίησης, καθώς και για το ποιοι λάμβαναν ενδεχόμενα σήματα κινδύνου.

Τι προκάλεσε την έκρηξη;

Μια τεράστια τρύπα, έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών. Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε ουσιαστικά ένωσε το ισόγειο με το υπόγειο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thesspost, ο «κρατήρας» που έχει σχηματιστεί αποτελεί ισχυρή ένδειξη που ενισχύει τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών ότι το επίκεντρο της έκρηξης εντοπίζεται στο υπόγειο του κτιρίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εξαιτίας της κατάρρευσης του δαπέδου του ισογείου –το οποίο φέρεται να ήταν ψευδοροφή– ορισμένα από τα θύματα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στο υπόγειο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η σορός της πέμπτης εργαζόμενης εντοπίστηκε τελικά στο ισόγειο του εργοστασίου.

Οι καταθέσεις που θα «ξεκλειδώσουν» την υπόθεση

Εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσουν και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Παράλληλα, έχουν ήδη δώσει καταθέσεις κάποιοι από τους επτά επιζώντες εργαζόμενους, ενώ ορισμένοι φέρονται διστακτικοί, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης κλιμακίων στα σπίτια τους.

Καταθέσεις θα δώσουν επίσης και οι δεκαοκτώ εργαζόμενοι που επρόκειτο να εργαστούν τη μοιραία νύχτα, αλλά τελικά δεν προσήλθαν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής τους είχε επιτρέψει να αποχωρήσουν μετά την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, προκειμένου να ξεκουραστούν.

Παράλληλα με τις αυτοψίες, συνεχίζεται η διαδικασία λήψης καταθέσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα σχέδια ασφαλείας της επιχείρησης, καθώς και το κατά πόσο λειτουργούσαν επαρκώς τα συστήματα πρόληψης και ειδοποίησης.

Οι ειδικοί αναζητούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως:

αν υπήρχε λειτουργικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας,

αν υπήρχαν αισθητήρες ή συναγερμοί για διαρροή αερίου,

και αν υπήρξε οποιαδήποτε προειδοποίηση πριν από την έκρηξη.

Τα πορίσματα των Αρχών για την τραγωδία στο «Βιολάντα»

Ο φάκελος που θα συντάξουν οι τρεις πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προανάκρισης και τις καταθέσεις μαρτύρων. Παράλληλα, αναμένεται και πόρισμα από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού, εφόσον τεθεί σχετικό ερώτημα.

Επιπλέον, πορίσματα θα εκδοθούν από την Επιθεώρηση Εργασίας και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Όλα τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ο οποίος θα αποφασίσει εάν και σε βάρος ποιων θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Πού εντοπίστηκαν οι γυναίκες;

Η σορός της πέμπτης γυναίκας βρέθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχαν εντοπιστεί οι άλλες τρεις εργαζόμενες. Η τέταρτη σορός είχε εντοπιστεί στο ισόγειο. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την ανάγκη για λεπτομερή χαρτογράφηση των κινήσεων και των συνθηκών τη στιγμή της έκρηξης.

Οι πέντε συνάδελφοι έδιναν την καθημερινή μάχη για τον επιούσιο και την ανατροφή των παιδιών τους και είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη βάρδια-που αποδείχθηκε μοιραία- ώστε να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους, που τώρα καλούνται να διαχειριστούν τις πιο δύσκολες στιγμές. Πέντε γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι και κόρες, που δεν γύρισαν ποτέ από την τελευταία τους βάρδια. Εκεί που κάθε βράδυ με κόπο και αγώνα, έβγαζαν το ψωμί τους, για να ζήσουν, να προσφέρουν και να φροντίσουν τις οικογένειες τους. Ο εκωφαντικός θόρυβος από την ισχυρή έκρηξη, έγινε η τελευταία ανάσα ζωής τους.

Αγάπη Μπουνόβα: Η σορός της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα, ήταν εκείνη που εντοπίστηκε τελευταία, σήμερα το πρωί στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις συναδέλφισες της. Ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Χρειαζόταν ακόμη 2 χρόνια για να βγει στη σύνταξη, είχε επιλέξει τη βραδινή βάρδια για να προσέχει το εγγονάκι της.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη: Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Όμως η δουλειά της λόγω του κορονοιού δεν πήγαινε καλά, και ξεκίνησε να εργάζεται στο εργοστάσιο για να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια της. Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Έξι χρόνια πριν, το 2018, είχε χάσει τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση, και σήμερα καλείται να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του.

Έλενα Κατσαρού: Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, από το χωριό Γλίνος, ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού και εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς εργασίας, τις καθημερινές δυσκολίες. Η δουλειά της στο εργοστάσιο ήταν η δεύτερη ζωή της και δυστυχώς εκεί άφησε την τελευταία της πνοή. Στο ίδιο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της. Δούλευαν αντίθετες βάρδιες για να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Σταυρούλα Μπουκουβάλα: Η 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα ήταν μητέρα 3 παιδιών. Εργαζόταν 10 χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα», το ένα της παιδί σπουδάζει, ενώ το μικρότερο πηγαίνει τρίτη λυκείου.

Αναστασία Νάσιου: Η Αναστασία Νάσιου, καταγόταν από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και για χρόνια δούλευε στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για να βγει στη σύνταξη, μάζευε τα τελευταία ένσημα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Συνεχίζεται η κατάσβεση στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και τα κρίσιμα στοιχεία

Περισσότερες από 30 ώρες μετά τη φονική έκρηξη, καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από τα ερείπια της κατεστραμμένης επιχείρησης. Σύμφωνα με τις αρχές, συνεχίζουν να καίγονται δομικά υλικά, υλικά συσκευασίας και μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών που βρίσκονταν αποθηκευμένες στο εργοστάσιο.

Στο σημείο επιχειρεί σταδιακά βαρέως τύπου μηχάνημα (φαγάνα), το οποίο απομακρύνει τα συντρίμμια, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία της κατάσβεσης. Εκτιμάται ότι οι εργασίες αυτές ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμη ένα 24ωρο ή και περισσότερο.

Η απομάκρυνση των υλικών γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς δίνεται μεγάλη έμφαση στη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της έκρηξης. Κάθε εύρημα αξιολογείται από ειδικά κλιμάκια εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων που βρίσκονται στο σημείο.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό επεξεργασία.