Για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα μίλησε μέσω ανάρτησής της η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Σε ανάρτησή της, τονίζει ότι σε τέτοιες τραγωδίες τα λόγια δεν αρκούν, παρά μόνο «μια κραυγή» και το αναπάντητο «γιατί».

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι κάθε δυστύχημα φέρνει στο φως τραγικές ευθύνες, υπογραμμίζοντας πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους οφείλουν να λειτουργούν ουσιαστικά και όχι τυπικά. Όπως αναφέρει, η τήρηση των μέτρων ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να παραμένουν «θεωρίες στα χαρτιά», αλλά αποτελούν βασικό δείκτη ενός κράτους που σέβεται και φροντίζει τους πολίτες του.

Συνδέοντας την τραγωδία με μια σειρά θανατηφόρων γεγονότων των τελευταίων ετών, αναφέρεται σε εργατικά ατυχήματα, τροχαία δυστυχήματα, τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, αλλά και τους θανάτους από πρόσφατες πλημμύρες, κάνοντας λόγο για άδικους θανάτους που βυθίζουν την κοινωνία στον ανείπωτο πόνο.

Η ίδια εκφράζει την ευχή να αποκαλυφθεί σύντομα η αλήθεια για την υπόθεση και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου, να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξουν τιμωρίες. Παράλληλα, στέκεται ιδιαίτερα στα παιδιά που έχασαν τις μητέρες τους, σημειώνοντας ότι «κάποια σπίτια ξανάκλεισαν» και ότι κάποια παιδιά δεν θα νιώσουν ξανά «το χάδι και το φιλί της μάνας».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, απευθύνει μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζοντας τη στήριξή της στον αγώνα τους για δικαίωση. «Είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν».