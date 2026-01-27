Η τραγική κατάληξη της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών έχει σοκάρει την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Τέτοιες τραγωδίες, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς υπενθυμίζουν με τον πλέον οδυνηρό τρόπο ότι η ασφάλεια δεν είναι ποτέ δεδομένη και ότι ακόμη και οι πιο καλά οργανωμένες μονάδες οφείλουν να επανελέγχουν διαρκώς τα συστήματά τους.

Εκτίμηση για τη Βιολάντα

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα, με όλους να αναμένουν τα επίσημα πορίσματα της Πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. «μόνο τα τεχνικά δεδομένα και η ψύχραιμη ανάλυση μπορούν να δώσουν απαντήσεις», σημειώνουν χαρακτηριστικά χωρίς ωστόσο να αποκλείουν και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Κοινός τόπος στις συζητήσεις μεταξύ επιχειρηματιών είναι πως η οικογένεια Τζιωτζιώτη που βρίσκεται πίσω από τη Βιολάντα έχαιρε εκτίμησης για τον τρόπο που κινούνταν στην αγορά.

Με χαμηλούς τόνους, έμφαση στην ποιότητα και ισχυρή παραγωγική ταυτότητα, η εταιρεία αποτελεί παράδειγμα ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με εξαγωγικό προσανατολισμό και διακριτή παρουσία στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ξαναβλέπουν τα συστήματα ασφάλειας

Το τραγικό συμβάν αναμένεται να λειτουργήσει και ως καταλύτης ώστε οι επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα συστήματα ασφάλειας και υγιεινής που εφαρμόζουν στις εγκαταστάσεις τους.

Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, χωρίς να διαταραχθεί η ψυχολογία των εργαζομένων, πολλοί οργανισμοί είναι βέβαιο ότι θα «ξεσκονίζουν» τα συστήματα ασφαλείας τους, τις διαδικασίες πρόληψης και τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης στα εργοστάσιά τους.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας

«Ο παραμικρός τραυματισμός ακόμη και μία αδιαθεσία στο χώρο του εργοστασίου για μία μεγάλη βιομηχανία θα προκαλέσει τον επανέλεγχο και την επαναξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις».

Αυτό αναφέρουν πηγές μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας με ισχυρή διεθνή δραστηριότητα και χιλιάδες εργαζόμενους.

Τα ίδια στελέχη τονίζουν πώς ακόμα και ένα εργατικό δυστύχημα σε άλλη επιχείρηση εκτός κλάδου ή διαφορετικού αντικειμένου δραστηριότητας θα οδηγήσουν τη διοίκηση στην επανεξέταση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Σοκ από το δυστύχημα στη Βιολάντα

Οι περισσότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα επί της ουσίας επαναπροσδιόρισαν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς.

«Η ανάγκη διαφύλαξης της υγείας του προσωπικού που δούλευε σε βάρδιες στα εργοστάσια μας οδήγησε ώστε να αναθεωρήσουμε ακόμη και μέτρα τα οποία δεν είχαμε λάβει μέχρι την πανδημία υπόψη μας», συμπληρώνουν.

Το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, έχει προκαλέσει σοκ στους κόλπους της βαριάς βιομηχανίας, αναφέρουν πηγές. Η επόμενη ημέρα θα βρει τις διοικήσεις των εταιρειών να επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

Οι μεγάλες βιομηχανίες δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το σκέλος και για το λόγο αυτό έχουν εντάξει την εφαρμογή των μέτρων στις διευθύνσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Και η στρατηγική που ξεδιπλώνεται σε αυτά τα θέματα έχει να κάνει κυρίως με την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Πηγή: ot.gr