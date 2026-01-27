Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Τρίκαλα και ολόκληρη η Ελλάδα, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας κατάρρευση τμήματος του κτιρίου και εκτεταμένες ζημιές.

Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στη νυχτερινή βάρδια παραγωγής, όταν συνέβη το δυστύχημα, ενώ άλλοι εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν και να σωθούν από τα συνεργεία διάσωσης.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, οι εργαζόμενοι της «Βιολάντα» είχαν συγκεντρωθεί για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η κοινωνική αυτή εκδήλωση αποδείχθηκε τραγική, καθώς πολλές από τις εργαζόμενες επέστρεψαν στη δουλειά για τη βραδινή βάρδια και δεν τα κατάφεραν.

Ποια ήταν τα πρόσωπα της τραγωδίας στο «Βιολάντα»;

Οι νεκρές γυναίκες είναι 5:

η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, μητέρα δύο παιδιών, ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή, η Βασιλική είχε στο παρελθόν δικό της κομμωτήριο, πριν στραφεί στην εργασία στη βιομηχανία.

η Έλενα Κατσαρού, 45 ετών, μητέρα, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας

η Σταυρούλα Μπουκοβάλα, μητέρα,

η Αναστασία Νάσιου, και

η Αγάπη Μπουνόβα, η σορός της πέμπτης εργαζόμενης, η οποία αγνοείτο μετά την έκρηξη, μέσα στα αποκαΐδια του εργοστασίου που συνεχίζει να καπνίζει..

Και οι πέντε γυναίκες ήταν παντρεμένες, σκληρά εργαζόμενες μητέρες, που είχαν επιλέξει –όπως αναφέρουν πληροφορίες– τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν να στηρίζουν τις οικογένειές τους. Οι σοροί τους βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη, στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φονική έκρηξη.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στη Λάρισα για ταυτοποίηση με τεστ DNA, καθώς βρέθηκαν απανθρ4ακωμένες.

Εργαζόμενη σώθηκε γιατί αρρώστησε το παιδί της

Οι περισσότερες εργαζόμενες στη βραδινή βάρδια επέλεγαν αυτό το ωράριο για να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, μια συγκλονιστική μαρτυρία έρχεται να σοκάρει: μια εργαζόμενη αποκάλυψε ότι συνάδελφός της απουσίασε την τελευταία στιγμή από τη δουλειά επειδή το παιδί της είχε αρρωστήσει.

«Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε, όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία, καθώς εκείνη είχε μείνει σπίτι για να φροντίσει το παιδί της που είχε πυρετό.

Διεθνείς αναφορές και αντιδράσεις στην τραγωδία στο «Βιολάντα»

Η ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έχει συγκλονίσει την Ελλάδα κι έχει τραβήξει την προσοχή του διεθνούς Τύπου. Πιο συγκεκριμένα, έχει περάσει πολύ γρήγορα στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης (Reuters, BBC, AP News, ABC News, The Guardian και DW), με εκτενή αναφορά του περιστατικού σε αρκετές χώρες.

Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων δίνουν έμφαση στις ανθρώπινες απώλειες και τις συνέπειες της τραγωδίας. Παράλληλα, κάνουν σημαντική αναφορά στο αντίκτυπο της τραγωδίας στην ελληνική κοινωνία και την αντίδραση των Αρχών. Η κάλυψη από τον διεθνή Τύπο προβάλλει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τις αντιδράσεις, τους κινδύνους για την ασφάλεια στην εργασία και την προσπάθεια των ελληνικών αρχών να διαλευκάνουν τι προκάλεσε την τραγωδία.

Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις;

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του εργοστασίου, πιθανώς σε χώρο παραγωγής κοντά στους φούρνους, γεγονός που οδήγησε σε ακαριαία ανάφλεξη και στη συνέχεια σε φωτιά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με συμμετοχή ειδικών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματογνωμόνων, ενώ ακόμα δεν υπάρχει επίσημη και τελική απάντηση για τα ακριβή αίτια.

Τα σενάρια

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους, μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά στη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η έκρηξη προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καίγοντας ακόμη και τον χάλυβα της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μεγάλο μέρος της υποδομής.

Κοινωνική και πολιτική αντίδραση

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα, με κόμματα και συνδικαλιστικούς φορείς να ζητούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών, αυστηρούς ελέγχους για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και την απόδοση ευθυνών.

Ειδικότερα, από χθες, πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις με αίτημα την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων πίσω από αυτή τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την περιοχή, ενώ για σήμερα, το Εργατικό Κέντρο έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα, με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, κάνοντας λόγο για νέο εργοδοτικό έγκλημα, καλεί σε νέα συγκέντρωση, στις επτά το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Άλλωστε, η ΠΟΕΥΓΤΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών) κήρυξε πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών για τις 3 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγείται την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων.