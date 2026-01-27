Συνεχίζονται και σήμερα το πρωί οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μίας γυναίκας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, όπου μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά, από άγνωστη αιτία που ερευνάται, προκάλεσε τον θάνατο άλλων τεσσάρων γυναικών.

Στην επιχείρηση των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, συνδράμουν μηχανήματα έργου, προκειμένου οι αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό της πέμπτης γυναίκας που αγνοείται. Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της εταιρείας επανέρχεται με τρίτη ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει για τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των πέντε θυμάτων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τηρεί όλα τα προβλεπόμενα «μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων».

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα», επισημαίνει η «Βιολάντα».

«Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη», υπογραμμίζει.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος», επισημαίνει ακόμη η επιχείρηση.