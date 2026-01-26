Ένα όνομα με πλούσιο βιογραφικό έβαλε στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός, καθώς ο Γιούλιους Κιουν εντάχθηκε στην ομάδα χάντμπολ. Στα 32 του ο διεθνής ίντερ θα συνεχίσει στους Πειραιώτες μετά το περιπετειώδες πέρασμά του από την ΑΕΚ στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο Κιουν δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Γερμανίας το 2016, έχει επίσης στο παλμαρέ του το χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο της ίδιας χρονιάς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 92 παιχνίδια με τη «νασιονάλμαντσαφτ» και έχει πετύχει 294 γκολ. Η εμπειρία του Κιουν είναι αδιαμφισβήτητη. Με παραστάσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, τη γερμανική Bundesliga, έχει φορέσει τις φανέλες των HSG Düsseldorf, TUSEM Essen, Gummersbach, MT Melsungen και BBM Bietigheim.

«Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ο Ολυμπιακός μού έδωσε τη στήριξη που χρειαζόμουν για να προχωρήσω επιτέλους! Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Ο επαγγελματισμός και οι ειλικρινείς συζητήσεις από την αρχή, σήμαιναν πολλά για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα» δήλωσε ο Γερμανός.