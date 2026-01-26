Το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού αποκτά άλλον έναν ακραίο, καθώς ο 29χρονος Κροάτης Μάρκο Σέντλατσεκ υπέγραψε ως το φινάλε της σεζόν.

Ύψους 202 εκατοστών ο διεθνής παίκτης, κουβαλά πολυετή εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως το ιταλικό με θητεία σε Κούνεο, Πάντοβα, Τσιστέρνα, Μόντσα και Πιατσέντσα. Έχοντας αρχίσει την καριέρα του από τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, με την οποία κατέκτησε επτά τρόπαια, έχει αγωνιστεί ακόμη στην Πολωνία, όπου με τη Γιαστρέμπτσκι αναδείχθηκε πρωταθλητής, ενώ ήταν φιναλίστ στο CEV Champions League 2023-24. Τη σεζόν 2021-22 ο Σέντλατσεκ αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Γαλατασαράι.

Είναι, φυσικά, διεθνής με την εθνική Κροατίας, με την οποία πανηγύρισε το Silver League του 2018. Μετράει ακόμη δύο ασημένια (2013, 2024) και δύο χάλκινα μετάλλια (2022, 2023) σε Golden League.

«Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες»

Ο Μάρκο Σέντλατσεκ δήλωσε χαρούμενος και ενθουσιασμένος με την εξέλιξη στην καριέρα του, καθώς «ξέρω καλά τι σημαίνει ο Ολυμπιακός! Ο Ολυμπιακός πάντα πρωταγωνιστεί στα αθλήματα, γνωρίζω πόσο καλές ομάδες έχει στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όχι μόνο».

«Τα πάντα συνέβησαν σε μια μέρα. Με το που ήρθε το τηλεφώνημα από την Ελλάδα, συμφωνήσαμε αμέσως για τη μεταγραφή» εξήγησε στη συνέχεια.

«Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλες φιλοδοξίες και προσδοκίες, οπότε ήθελα πολύ να το ζήσω. Να ζήσω μια νέα πρόκληση. Ξέρω πώς είναι η ατμόσφαιρα στην Ελλάδα, γνωρίζω τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τους θέλουμε πάντα δίπλα μας! Οι οπαδοί είναι ένα σημαντικό κομμάτι για κάθε σύλλογο. Χωρίς αυτούς, ο αθλητισμός δεν έχει νόημα. Φοράω και το Νο.7 στη φανέλα και ξέρω τι σημαίνει για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους» κατέληξε.