Ποινή φυλάκισης 24 μηνών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε το δικαστήριο στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια. Η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Στην απολογία της είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στην συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο. Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι το συμβάν πήρε μεγάλες διαστάσεις γιατί συνέβη σε μια μικρή πόλη.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες (23/1) το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Τι λέει η μητέρα του μαθητή

Για τα όσα βίωσε ο 13χρονος γιος της μέσα στη σχολική αίθουσα αναφέρθηκε με δηλώσεις της, στα μέσα ενημέρωσης των Σερρών, η μητέρα του μαθητή,

Σύμφωνα με το infonews24 τα δύο παιδιά της, επιστρέφοντας στο σπίτι από το φροντιστήριο, της περιέγραψαν με λεπτομέρειες το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της, της εξήγησε πως η καθηγήτρια, αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Η εκπαιδευτικός φέρεται αρχικά να έδωσε εντολή στην αδελφή του 13χρονου, η οποία φοιτά στο ίδιο σχολείο, να δέσει τον αδελφό της. Το κορίτσι, εμφανώς σοκαρισμένο, αρνήθηκε να υπακούσει. Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία. Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου.

«Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Εμένα δεν με ενημέρωσε κάνεις γι΄ αυτό που έλαβε χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) η καθηγήτρια είπε στο παιδί “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”. Ο γιος μου αρνήθηκε και αποχώρησε» λέει η μητέρα του 13χρονου.

Η γυναίκα απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μη σιωπούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, είτε αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον είτε οπουδήποτε αλλού. Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ώστε να μιλούν για όσα βιώνουν και οι γονείς να ακούν προσεκτικά και να παρεμβαίνουν άμεσα. «Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας» ανάφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Στο μεταξύ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.