Συνελήφθη χθες (23/1) σε σχολείο των Σερρών καθηγήτρια με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία.

Η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου -σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews- την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε χαρτοταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της και ότι ο 13χρονος παρέμεινε δεμένος για όλη την διδακτική ώρα.

«Προβληματική συμπεριφορά»

Η καθηγήτρια, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε πως το συμβάν έγινε «σαν αστείο». Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει πολλές καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης Διευθύντριας, ενώ αρκετά είναι και τα παράπονα από μαθητές και συναδέλφους της. Η Δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικοιγραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.