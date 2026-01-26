Κανονικά λειτούργησε σήμερα το γυμνάσιο στο Νέο Σούλι Σερρών μετά την απομάκρυνση της διευθύντριας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

«Η συγκεκριμένη καθηγήτρια κάθε μέρα μάλωνε με συγκεκριμένους καθηγητές. Γίνονταν μαλλιοτραβήγματα, βαρούσε κάποιες καθηγήτριες και γενικά το κλίμα ήταν… κάθε μέρα μάλωναν», λένε μαθητές.

Ο πατέρας του 13χρονου αγοριού, που η διευθύντρια φίμωσε με χαρτοταινία και έδωσε εντολή σε συμμαθητή του να τον δέσει, μιλώντας στο μεγκα καταλογίζει ευθύνες στη δευτεροβάθμια, που επέτρεπε στην 60χρονη να διευθύνει το σχολείο.

Οι καταγγελίες

«Αυτό που είναι επικίνδυνο είναι αυτοί που έδιναν την έγκριση το εν λόγω άτομο να διευθύνει μια σχολική μονάδα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με τους αρμόδιους που δίναν την έγκριση. Η κ. Π… χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία».

Και δεν ήταν μόνο οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί και συνολικά εργαζόμενοι του σχολείου καταγγέλλουν συνεχή προβλήματα με τη διευθύντρια. Τα επεισόδια ήταν γνωστά ακόμη και στους αρμόδιους φορείς, λένε όσοι γνωρίζουν, ωστόσο μέτρα δεν είχαν ληφθεί.

Η συμπεριφορά της έγινε ιδιαίτερα περίεργη μετά το 2020, με βίαια ξεσπάσματα, τιμωρίες, φωνές και παράλογες απαιτήσεις.

Η 60χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη και απομακρύνθηκε από το σχολείο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις καταγγελίες των καθηγητών, παράμενε τόσα χρόνια στη θέση της.

Τι αναφέρει ο σύζυγος της διευθύντριας

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της 60χρονης στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο ίδιος, όπως είπε, θεωρούσε θέμα χρόνου να πάρουν έκταση τα όσα έκανε η γυναίκα του στο σχολείο.

«Δε καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστιά της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος».

Μιλώντας στο «Live News», λέει:

«Είναι αδύνατη η επικοινωνία. Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια, την οποία αρνείται να δεχτεί. Από το 2005 μέχρι το 2022 έπαιρνε τη φαρμακευτική της αγωγή, ήταν μια χαρά, το 2022 την σταμάτησε και άρχισε η κατηφόρα. Η κατάστασή της επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Δεν γίνεται τίποτα. Ο προϊστάμενος τα ήξερε τα προβλήματα. Εδώ και τρία χρόνια επιτροπή καθηγητών πήγε στο γραφείο και του ανέφερε τα περιστατικά. Από το 2022 καθημερινά προβλήματα υπάρχουν, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Σκοτώνω το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τι διαχείριση πρέπει να κάνω. Έχω παραιτηθεί.