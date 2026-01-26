Στο σύνολο των παρεμβάσεων οι οποίες έχουν γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας για την καλύτερη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην Ετήσια Συνάντηση για την Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο, που διοργλανωσε για 4η χρονιά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, τα σημαντικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, όπως η ένταξη και αποζημίωση νέων ογκολογικών βιοδεικτών που στοχεύουν στην εξατομικευμένη θεραπεία, η σημασία της πρόσβασης στις νέες καινοτόμες θεραπείες από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τα εμπόδια πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας;

Ειδικότερα ο υπουργός ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι «Με αυτό το διάλογο μπορούμε να ελέγχουμε πώς έχει προχωρήσει η συνεργασία μας ανά έτος, να βελτιώνουμε την πορεία μας και να διορθώνουμε τα προβλήματα» σημείωσε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι βιοδείκτες έχουν πλέον ενταχθεί στην αποζημίωση, με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό, ενώ αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, αλλά και στα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια που επιτρέπουν σε ογκολόγους και επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, βελτιώνοντας την ογκολογική φροντίδα.

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας εντός του 2026, με τη σύσταση ομάδας εργασίας στο άμεσο διάστημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιολόγηση και ένταξη της καινοτομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες ογκολογικές υποδομές της χώρας, στη νέα μονάδα του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στο Κέντρο Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και στη νέα ογκολογική κλινική Λαμίας, ενώ υπογράμμισε ότι «η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπείες υψηλού κόστους».

Το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων αφορά τον καρκίνο

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη τα ογκολογικά φάρμακα και δη οι ανοσοθεραπείες είχαν σημαντική επίπτωση στη φαρμακευτική δαπάνη καθώς το 2025 αυτή σημείωσε αύξηση κατά 9%. Η σημαντική αυτή άνοδος αποδίδεται και στο γεγονός ότι ενώ το 2024 περί τους 12.500 ασθενείς έκαναν χρήση αυτών των φαρμάκων, το 2025 αυτοί αυξήθηκαν στους περίπου 21.800. Σ αυτό βέβαια αξίζει αν σημειωθεί ότι συνέβαλαν και οι προληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι εντόπισαν χιλιάδες πολίτες οι οποίοι είχαν καρκίνο και έπρεπε να μπουν σε θεραπεία.

Όπως σημείωσε ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΦΕΕ, η πολυεπίπεδη συμμετοχή στη συνάντηση επιβεβαιώνει τη σημασία της πρωτοβουλίας με στόχο τη διαμόρφωση σταθερής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο. «Η παρουσία όλων σας εδώ επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και κρατά ζωντανό το δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση του καρκίνου» υπογράμμισε.

Εστίασε, επίσης, στην διεθνή άνοδο της φαρμακευτικής καινοτομίας και της έρευνας, επισημαίνοντας ότι η ογκολογία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς περίπου το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων αφορά τον καρκίνο. «Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς αναφορικά με την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, καθώς και σε υπάρχουσες θεραπείες, ωστόσο ο χαμηλός προϋπολογισμός για το φάρμακο και την καινοτομία δημιουργεί σημαντικά εμπόδια» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμα ότι η επιστημονική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες ,ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση της λίστας των βιοδεικτών, επισημαίνοντας ότι απομένουν πρακτικά ζητήματα για την πλήρη εφαρμογή της αποζημίωσής τους. Χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και επανέλαβε τη δέσμευση των φαρμακευτικών εταιρειών να συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, με τον καρκίνο να παραμένει προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ασθενών μετά τη διάγνωση. Υπογράμμισε ότι ο χρόνος αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας έχει μειωθεί σημαντικά, χάρη στην ενίσχυση του εξοπλισμού και την αύξηση των διαθέσιμων μηχανημάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στη χημειοθεραπεία ούτε στις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ όλοι οι δείκτες παρακολουθούνται συστηματικά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας.