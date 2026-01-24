Σοβαρή πολιτική και κοινωνική κρίση έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Το περιστατικό είναι το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο εμπλέκονται ομοσπονδιακές δυνάμεις στην πόλη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας, Τιμ Γουόλτς, ζήτησε δημόσια η έρευνα για τον θάνατο να ανατεθεί στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για να διερευνήσει τις ίδιες του τις πράξεις». Κατηγόρησε την ICE ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» και κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει άμεσα τους πράκτορες από τη Μινεσότα.

I told the White House the state must lead the investigation. Let state investigators secure justice. As we process the scene, stay peaceful and give them space. The State has the personnel to keep people safe – federal agents must not obstruct our ability to do so. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Ο Γουόλτς αποκάλυψε ότι είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσα στην ημέρα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη πως ο πρόεδρος θα κάνει το σωστό». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να μην απαντούν «στη βία με βία», τονίζοντας ότι «οι Αμερικανοί πρέπει να δουν την ωμότητα όσων συμβαίνουν στους δρόμους μας».

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Καλούν για ενισχύσεις στη Μινεσότα

Λίγο αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε την αποστολή επιπλέον ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, μεταξύ των οποίων στελέχη της DEA, της ATF και του FBI, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η Μπόντι απέστειλε επιστολή στον κυβερνήτη, στην οποία τον καλεί να «στηρίξει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον Γουόλτς και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ότι «υποκινούν εξέγερση» ζητώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική», προσθέτοντας ότι η ICE πρέπει να αφεθεί «να κάνει τη δουλειά της».

Αντιφάσεις μεταξύ βίντεο και Αρχών

Σύμφωνα με το DHS, ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο πιστόλι και δύο γεμιστήρες και «αντιστάθηκε βίαια» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το υπουργείο υποστήριξε ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «φοβήθηκε για τη ζωή του» και ενήργησε αμυντικά. Το DHS ανάρτησε μάλιστα φωτογραφία του όπλου στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για άτομο που «επιδίωκε να προκαλέσει μέγιστες απώλειες».

Ωστόσο, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των οποίων η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνουν πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα να ακινητοποιούν τον άνδρα στο έδαφος, να τον χτυπούν επανειλημμένα και στη συνέχεια να τον πυροβολούν, ακόμη και αφού έχει πέσει στον δρόμο. Το οπτικό υλικό έχει προκαλέσει οργή και νέα κύματα διαμαρτυριών στην πόλη.

BREAKING: A new video of ICE murdering the man in Minneapolis today shows a clear view of what happened from the front angle. If anyone has the identities of the ice agents who shot this man, please DM me. The apparently innocent man, who had a license to carry a firearm was… pic.twitter.com/XEea3KJrAm — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι το θύμα ήταν 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας. «Συνάδελφοι και ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου αναγνώρισαν τον άνδρα που πυροβολήθηκε ως τον Alex Jeffrey Pretti, νοσηλευτή εντατικής θεραπείας», σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Times». Μετά το περιστατικό, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, με τις αρχές να κάνουν χρήση χημικών, μεταξύ των οποίων δακρυγόνα, για τον έλεγχο του πλήθους.

«Παράνομη συγκέντρωση»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «παράνομη συγκέντρωση» και ότι η Εθνοφρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή. Τόνισε επίσης ότι το DHS δεν παρείχε στην τοπική αστυνομία επαρκείς πληροφορίες για το συμβάν.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», «ο επιθεωρητής Evans δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των ομοσπονδιακών πρακτόρων που συμμετείχαν στη συμπλοκή του Σαββάτου, καθώς και τα ονόματα των ομοσπονδιακών πρακτόρων που έχουν σκοτώσει ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης».

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, εμφανώς οργισμένος, δήλωσε ότι είδε βίντεο όπου «έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου», διερωτώμενος πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να χάσουν τη ζωή τους για να σταματήσει η επιχείρηση της ICE.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής της Μινεσότας Τίνα Σμιθ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό», ενώ ο κυβερνήτης Γουόλτς επανέλαβε την απαίτησή του για άμεση αποχώρηση των «χιλιάδων βίαιων και ανεπαρκώς εκπαιδευμένων πρακτόρων» από την Πολιτεία.