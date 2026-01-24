Tο πρώτο έτος της δεύτερης προεδρίας του του Ντόναλντ Τραμπ πολλά άλλαξαν στον κόσμο και όχι όλα προς το καλύτερο, αλλά για τους ηγέτες της τεχνολογίας των ΗΠΑ τα πράγματα αποδείχθηκεα ανθηρά. Μέσα στο 2025, η πολιτική πρόσβαση, η οικονομική υποστήριξη και η στρατηγική συνεργασία έχουν αναδιαμορφώσει την ισορροπία μεταξύ Ουάσινγκτον και Big Tech.

Η σχέση που κάποτε χαρακτηριζόταν από αντιπαράθεση και δυσπιστία, έχει γίνει ολοένα και πιο συναλλακτική, με τα στελέχη της τεχνολογίας να λαμβάνουν κανονιστικές ελαφρύνσεις, πολιτικά πλεονεκτήματα και κυβερνητικά συμβόλαια σε αντάλλαγμα για πολιτική ευθυγράμμιση, επενδυτικές δεσμεύσεις και προσωπική εμπλοκή με τον πρόεδρο.

Στη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, ηγετικές προσωπικότητες από τη Silicon Valley– συμπεριλαμβανομένων των Ίλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Τιμ Κουκ, Σαμ Άλτμαν, Σούνταρ Πιτσάι και Σού Ζι Τσου – ήταν εμφανώς παρούσες, συμβολίζοντας μια ευρύτερη αναδιάρθρωση. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, πολλά από αυτά τα στελέχη εμβάθυναν τους δεσμούς τους με την κυβέρνηση μέσω δωρεών, συχνών επισκέψεων στον Λευκό Οίκο ή στο Μαρ-α-Λάγκο και μεγάλης κλίμακας δεσμεύσεις για επενδύσεις σε υποδομές των ΗΠΑ, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων.

Ίλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ αναδείχθηκε ως μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αφού ξόδεψε πολλά για να υποστηρίξει την επανεκλογή του και ανέλαβε κυβερνητικό ρόλο επικεντρωμένο στην αποτελεσματικότητα.

Αν και η πολιτική εμπλοκή του Μασκ και μια προσωρινή σύγκρουση με τον Τραμπ έπληξαν την αποτίμηση της Tesla, η επιρροή του αργότερα ανέκαμψε. Η Tesla επωφελήθηκε από προσπάθειες απορρύθμισης που σχετίζονται με τα αυτόνομα οχήματα, ενώ η επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX και του Μασκ εξασφάλισε σημαντικές κυβερνητικές συμβάσεις.

Ο Μασκ τελικά επανήλθε στον στενό κύκλο του Τραμπ, ενισχύοντας τα επιχειρηματικά του συμφέροντα και αποκαθιστώντας την πολιτική του θέση.

Τζεφ Μπέζος

Ο Τζεφ Μπέζος ακολούθησε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, επιδιώκοντας να αποφύγει τις δημόσιες συγκρούσεις που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις του με τον Τραμπ.

Η Amazon απέφυγε να αμφισβητήσει τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ και αντ’ αυτού τόνισε τα εκτεταμένα εγχώρια επενδυτικά της σχέδια.

Ο Μπέζος προχώρησε επίσης σε αλλαγές στη συντακτική ομάδα της Washington Post και υποστήριξε έργα που συνδέονταν με την Πρώτη Κυρία, βοηθώντας να κρατηθούν οι εταιρείες του μακριά από πολιτικά στόχαστρα. Ενώ περιστασιακά εμφανίστηκαν εντάσεις, ο Μπέζος χρησιμοποίησε την άμεση επικοινωνία με τον Τραμπ για να εκτονώσει τις διαφωνίες.

Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η σχέση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ με τον Τραμπ γνώρισε μια δραματική ανατροπή. Ο ισχυρός άνδρας της Big Tech που κάποτε απειλήθηκε με φυλάκιση μετά την απαγόρευση του Τραμπ από τις πλατφόρμες της Meta το 2021, αργότερα έγινε ορατός σύμμαχος.

Η Meta επωφελήθηκε από τις γρήγορες εγκρίσεις για κέντρα δεδομένων και την ισχυρή αντίθεση του Λευκού Οίκου στην ευρωπαϊκή ρύθμιση. Διορίζοντας ένα στέλεχος που είχε σχέση με τον Τραμπ σε ανώτερη θέση, ο Ζάκερμπεργκ ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς του με την εξουσία, αν και η Meta συνεχίζει να αντιμετωπίζει έλεγχο για την ασφάλεια των παιδιών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανησυχίες περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ αντιμετώπισε τις εμπορικές εντάσεις μετά τους δασμούς του Τραμπ στην Κίνα, οι οποίοι αρχικά έπληξαν την τιμή της μετοχής της Apple. Μέσω προσωπικής διπλωματίας, ο Κουκ εξασφάλισε δασμολογικές απαλλαγές επεκτείνοντας τις δεσμεύσεις της Apple για την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η Apple απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις τιμών και είδε τη μετοχή της να ανακάμπτει, αν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σημαντική αγωγή για αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που είχε κινηθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Η προσεκτική εμπλοκή του Κουκ επέτρεψε στην Apple να περιορίσει την οικονομική ζημία διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή ευελιξία.

Σαμ Άλτμαν

Η προσέγγιση του Σαμ Άλτμαν με τον Τραμπ ήταν από τις πιο εντυπωσιακές. Αν και προηγουμένως είχε επικρίνει τον Τραμπ, ο Άλτμαν επανατοποθέτησε την OpenAI ως κεντρικό στοιχείο της τεχνολογικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

Η OpenAI ανακοίνωσε μαζικές επενδύσεις σε αμερικανικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ευθυγραμμίστηκε στενά με τους στόχους εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η στρατηγική ενίσχυσε τη θέση της OpenAI στην κυβέρνηση και αύξησε δραματικά την αποτίμηση της εταιρείας.

Σούνταρ Πιτσάι

Ο Σούνταρ Πιτσάι εργάστηκε για να επιδιορθώσει την τεταμένη σχέση της Google με τον Τραμπ προσφέροντας οικονομική υποστήριξη, επενδυτικές δεσμεύσεις και νομικούς διακανονισμούς. Ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Alphabet εκτοξεύτηκε, η Google συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές υποθέσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, με τις βασικές αποφάσεις να εμπίπτουν πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ.

Σου Ζι Τσου

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της TikTok, Σου Ζι Τσου, επωφελήθηκε από την απόφαση του Τραμπ να καθυστερήσει την εφαρμογή της απαγόρευσης της εφαρμογής από τις ΗΠΑ. Η υποστήριξη του Τραμπ επέτρεψε στην TikTok να συνάψει συμφωνία διατηρώντας σημαντική κινεζική ιδιοκτησία, διατηρώντας παράλληλα τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ, παρά την αντίθεση των νομοθετών.

Συνολικά, η δεύτερη θητεία του Τραμπ σηματοδοτεί μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική πρόσβαση και η οικονομική ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι ηγέτες της Big Tech έχουν προσαρμοστεί σε μια προεδρία που ανταμείβει την αφοσίωση, τις επενδύσεις και την προσωπική διπλωματία, αναδιαμορφώνοντας το κανονιστικό και πολιτικό τοπίο με τρόπους που ευνοούν όσους είναι πρόθυμοι να εμπλακούν άμεσα με την εξουσία.

