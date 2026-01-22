Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», προχώρησε σε αποκαλύψεις στο Live News για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας που υποστήριζε ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11.15 το πρωί, έφεραν νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Αμέσως μετά από τη αυτή τη μαρτυρία οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως το κορίτσι που της έμοιαζε ήταν η 16χρονη Λόρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η απάντηση από τις γερμανικές Αρχές ήταν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου δεν κρατά παραπάνω από μερικά εικοσιτετράωρα τις σχετικές εικόνες.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως καθώς η 16χρονη φαίνεται πως είχε αγοράσει ένα άλλο κινητό, το οποίο είχε φέρει στην Αθήνα, και δεν είχε ενεργοποιήσει ακόμα, ζήτησαν από τις γερμανικές αρχές να τους πουν εάν η συγκεκριμένη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία, καθώς γνωρίζουν τον κωδικό του κινητού.

Η απάντησή τους θα έρθει εντός 24ώρου. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.