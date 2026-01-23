Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Τουρκία αργά το βράδυ της Παρασκευής (23/01).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό–Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:24 ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά–νοτιοανατολικά της περιοχής Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Μυτιλήνη.