Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Τουρκία αργά το βράδυ της Παρασκευής (23/01).
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό–Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:24 ώρα Ελλάδας.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά–νοτιοανατολικά της περιοχής Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Μυτιλήνη.
January 23, 2026