Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους ναυτικού αποκλεισμού ωστε να σταματήσει η εισαγωγή πετρελαίου από την Κούβα, ως μέρος πιθανών νέων μέτρων με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στη χώρα της Καραϊβικής, όπως μετέδωσε το Politico, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ορισμένοι επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης εντός της διοίκησης Τραμπ φαίνεται να υποστηρίζουν ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο επίσης βρίσκει στήριξη από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η παρεμπόδιση των αποστολών αργού προς την Κούβα θα σήμαινε περαιτέρω κλιμάκωση, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση Τραμπ για τον περιορισμό του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ωστόσο, συνεχίζονται συζητήσεις για το κατά πόσο είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στο συγκεκριμένο μέτρο. Η απώλεια του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά την κουβανική οικονομία, ενώ η εφαρμογή πλήρους αποκλεισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, με πιθανές αντιδράσεις ακόμη και εντός της ίδιας της κουβανικής κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει το Politico, οι συζητήσεις δείχνουν μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένα να φτάσουν ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε ηγεσίες της Λατινικής Αμερικής που θεωρούν αντίπαλες. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το σχέδιο, «η ενέργεια θα αποτελέσει το όπλο που θα πλήξει το καθεστώς». Η ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης, που βρίσκεται στην εξουσία από την κουβανική επανάσταση του 1959, θεωρείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ γεγονός βέβαιο για το 2026.

Θεωρούν ότι υπάρχει νομικό έρεισμα

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί νομικά από τον νόμο LIBERTAD του 1994, γνωστό και ως νόμο Helms-Burton, που κατοχυρώνει το αμερικανικό εμπάργκο στο εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Κούβα.

Η Κούβα εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου που καταναλώνει, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Μέχρι πρόσφατα βασιζόταν κυρίως στη Βενεζουέλα, όμως η κυβέρνηση Τραμπ έχει αρχίσει να κατάσχει φορτία πετρελαίου υπό κυρώσεις. Πλέον, το Μεξικό έχει αναλάβει τον ρόλο βασικού προμηθευτή, αλλά οι ποσότητες που προμηθεύει δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως το αυξανόμενο ενεργειακό έλλειμμα της Κούβας.