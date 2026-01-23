Την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι ειδικοί, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης. Εκατοντάδες παιδιά έχουν επηρεαστεί και πολλά από αυτά έχουν νοσηλευθεί ή νοσηλεύονται, κάποια με βαριά συμπτώματα.

Στη ΜΕΘ δυο παιδιά

Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία», 6χρονη μαθήτρια από την Αθήνα. Με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλό κρύωμα, το κοριτσάκι προσβεβλημένο από γρίπη, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα.

Στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται κι ένα αγοράκι 3 ετών, το οποίο είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τις 15 έως και τις 22 Ιανουαρίου ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Στις τελευταίες εφημερίες, από τα 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις που επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία Παίδων, περισσότερα από 50 εισήχθησαν για νοσηλεία, μία αύξηση που ξεπερνά το 30%.

Πολλοί γονείς αναγκάζονται να μεταφέρουν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων Παίδων, όχι ένα αλλά όλα τα παιδιά της οικογένειας.

Ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.