Μετά το Πάσχα η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό πελατολόγιο σε νέους κλάδους με στόχο την ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων για τον εντοπισμό «μαύρου» τζίρου και κλοπής του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου σειρά για το Ψηφιακό πελατολόγιο παίρνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων στους οποίους περιλαμβάνονται εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) καθώς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους καλεσμένους και να ελέγχει τα τιμολόγια εντοπίζοντας περιπτώσεις φοροδιαφυγής με κρυφές συναλλαγές.

Το ψηφιακό πελατολόγιο

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την παροχή της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρισή του στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούλιο στο Ψηφιακό Πελατολόγιο έχουν ενταχθεί συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Οι επιχειρήσεις αυτές καταγράφουν σε καθημερινή βάση, μέσω κινητού ή tablet, τα στοιχεία των οχημάτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκδίδουν την αντίστοιχη απόδειξη ή τιμολόγιο.

Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τη ροή πελατών και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου εμφανίζονται αποκλίσεις, μέσα από τη διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις συναλλαγές που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει και στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συμφωνητικών για τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ». Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.

