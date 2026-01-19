Σημαντικές αλλαγές φέρνει το 2026 στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Φέτος 2 εκατ. φορολογούμενοι θα βρουν έτοιμα από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία για εισοδήματα, δαπάνες και τεκμήρια από 1,3 εκατ. το 2025.

Οι φορολογικές δηλώσεις αυτές είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία, δεν καταργεί όμως την ανάγκη ελέγχου. O στόχος είναι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων να γίνεται σταδιακά αυτόματα μέχρι το 2028, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

Τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου. Μέσα από την εφαρμογή myAADE εμφανίζονται αναλυτικά τα εισοδήματα και οι παρακρατήσεις φόρου που έχουν δηλωθεί από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και τυχόν αστοχίες διορθώνονται μόνο μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Ελέγχεται αν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά φορολογείται με 22%. Ο κωδικός παραμένει ανοικτός, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από POS, κάρτες ή e-banking.

Τεκμήρια διαβίωσης. Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Προστατευόμενα τέκνα. Η σωστή δήλωσή τους έχει άμεσο φορολογικό όφελος, μειώνοντας τον τελικό φόρο από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Ακόμη και αν ο φορολογούμενος συμφωνεί με το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης, έχει τη δυνατότητα να την υποβάλει ο ίδιος. Αν δεν προβεί σε καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση μεταβολών, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση για επανέλεγχο.

Η πλατφόρμα myAADE θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και η ηλεκτρονική υποβολή θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος.

Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου του 2026, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2026 και σε 2% εάν η υποβολή ττης φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026.

Πηγή: ot.gr