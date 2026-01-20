Διευκρινήσεις έσπευσε να δώσει η ΑΑΔΕ, σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για την μεταφορά χρημάτων από γονείς στα παιδιά τους, μέσω του IRIS.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, «η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.»