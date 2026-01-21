Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που μετέφερε πιστόλι στο σχολείο του στη Ζάκυνθο. Ο ανήλικος επέδειξε το όπλο σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.

Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.