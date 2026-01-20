Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος, μετέβη το πρωί στο σχολείο του έχοντας στην κατοχή του, εκτός από τα σχολικά του βιβλία, και ένα πιστόλι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το όπλο έγινε αντιληπτό από συμμαθητές του, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθως, ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ζακύνθου για τα περαιτέρω.

Στο Αστυνομικό Τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες.