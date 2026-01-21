Τα μπλόκα θα υποχωρήσουν από τους δρόμους στο τέλος της εβδομάδας. Ειδικότερα, σταδιακά μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα τελευταία τρακτέρ θα έχουν επιστρέψει στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου συνομίλησαν με τον Πρωθυπουργό και με αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη φυτική και ζωική παραγωγή τους.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Όσοι πέρασαν το κατώφλι του Μαξίμου και συμμετείχαν σε αυτό το τετ α τετ δήλωσαν απογοητευμένοι από την έκβαση του διαλόγου. Όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποι των 62 μπλόκων στο «Βήμα», «δεν ακούσαμε τίποτα καινούργιο. Δεν πήραμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» δεν ήταν λίγες οι στιγμές εντάσεων, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, «μας ειρωνεύτηκαν αρκετές φορές. Όταν τους λέγαμε κάτι με επιχειρήματα, είτε δε μας απαντούσαν, είτε μας έλεγαν ότι θα το δουν».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έκανε λόγο για έναν εποικοδομητικό διάλογο. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επεσήμανε πως μέσα από αυτή τη συζήτηση κατάφεραν να ακούσουν αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους της υπαίθρου. Χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε στις κάμερες: «είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων».

Ενώ πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο ακριβώς αυτό συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα. Κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικούς ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο με τον οποίον θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Αλλά βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο το θέμα του ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ, τα ζητήματα της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία και την αλιεία όσο και τη μελισσοκομία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων, με τους οποίους έγινε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στις επιμέρους επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται, προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά μέσα από μια πλέον -θα έλεγα- σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν από τα μπλόκα;

Τα μπλόκα παραμένουν στους δρόμους, ωστόσο πλέον χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, καθώς οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα εισέρχονται σε μια κρίσιμη καμπή. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι διανύουν ήδη την 53η ημέρα συνεχών δράσεων, με την κόπωση να είναι εμφανής και την υπομονή τους να δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Παρά τις δυσκολίες, αποφάσισαν να συνεχίσουν για λίγο ακόμη, ελπίζοντας ότι η φωνή τους θα ακουστεί πιο δυνατά και τα αιτήματά τους θα τύχουν ουσιαστικής ανταπόκρισης.

Συγκεκριμένα, στα μπλόκα της Θήβας, των Μαλγάρων, της Νίκαιας, της Καρδίτσας, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία της χώρας, οι αγρότες αποφάσισαν να παρατείνουν τις κινητοποιήσεις τους έως το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή. Ωστόσο, οι αντοχές τους έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ οι αυξημένες αγροτικές εργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καθιστούν δύσκολη τη συνέχιση της παρουσίας τους στους δρόμους. Για τον λόγο αυτό, μετά το πέρας των κινητοποιήσεων, κάθε μπλόκο αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του με ένα συλλαλητήριο στην αντίστοιχη πόλη.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας. Οι αγρότες από τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Εύβοια προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις τοπικές γενικές συνελεύσεις.

Το πρωί της Παρασκευής, έχει προγραμματιστεί και η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, αντίστοιχα και στον Μπράλο η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί.

Την ίδια στιγμή, το μπλόκο της Ιόνιας Οδού έχει ήδη αποχωρήσει, με τους εκπροσώπους του να κάνουν λόγο για σχεδιασμό νέων μορφών αγωνιστικών παρεμβάσεων. Στην Εύβοια, οι αγρότες έχουν απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας και βρίσκονται σε αναμονή αποφάσεων για το πώς θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανό τον αγώνα τους με διαφορετικά μέσα.

Παράλληλα, οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να ληφθούν συντονισμένες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και τις πιθανές νέες μορφές κινητοποιήσεων.