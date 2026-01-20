Μεγάλη αναστάτωση οι Ισπανοί. Εκεί που αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τα χάλια της, πήγαν και συγκρούστηκαν δυο τρένα έξω από το Ανταμούθ στην περιοχή της Κόρδοβας.

Κάπου σαράντα οι νεκροί και δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση.

Είναι ακόμη ασαφές αν η τραγωδία οφείλεται σε μεταφορά λαθραίου ισπανικού ξυλολίου, από τι δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα κι αν εξαφανίστηκαν βαγόνια, όπως συνέβη παλαιότερα σε άλλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα.

Ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε ότι τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν ακόμη «άγνωστα», παρόλο που μοιάζουν «εξαιρετικά παράξενες» οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Η ισπανική τηλεόραση προγραμμάτιζε ήδη εκπομπή όπου οι εμπειρογνώμονες Λακαφώσης και Κοκοτσάκης κλήθηκαν επειγόντως να επιληφθούν της διερεύνησης.

Υποθέτω άλλωστε πως το ΠΑΣΟΚ Ισπανίας θα κατέθετε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης και θα τα μαθαίναμε όλα. Μόνο που εκεί πρωθυπουργός είναι ο σύντροφος Σάντσεθ, συνεπώς άλλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά.

Μικρό το πρόβλημα. Τόσοι νεκροί αποκλείεται να μην έχουν γονείς και συγγενείς που θα αναζητήσουν αλήθεια, δικαίωση και κυρίως «oxigeno».

Και μπορώ επίσης να καθησυχάσω τους βαρυπενθούντες Ισπανούς πως σίγουρα κάποια χαροκαμένη «μάνα του Ανταμούθ» θα φτιάξει κόμμα να πατάξει τη διαφθορά στην Ισπανία παρέα με τον Arcangel Miguel – έτσι λένε εκεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Εχει διαφθορά η Ισπανία; Ομολογώ πως δεν γνωρίζω. Αλλά αποκλείω η συγκάλυψη να είναι αποκλειστική ελληνική πατέντα.

Από την άλλη πλευρά όμως δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ισπανική Δικαιοσύνη.

Να υπενθυμίσω πως το 2022 αποκαλύφθηκε κοτζάμ σκάνδαλο υποκλοπών όπου ένα περίεργο λογισμικό, το Pegasus, χρησιμοποιήθηκε σε παρακολουθήσεις τηλεφώνων πολλών αξιωματούχων. Ακόμη και του πρωθυπουργού συντρόφου Σάντσεθ, ίσως επειδή έπαιρνε τον Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με την «El Pais», η κυβέρνηση απέλυσε την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά η απόλυση δεν ανακοινώθηκε διότι αυτά εκεί δεν ανακοινώνονται (10/5/2022).

Προφανώς ο Τύπος είναι ελεγχόμενος από το καθεστώς.

Και τι έκανε η ισπανική Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές; Τίποτα. Διότι οι Ισπανοί είναι χαζοβιόληδες και αφήνουν κάτι τέτοια να πέσουν στα μαλακά αντί να τους έχουν ακόμη στα μανταλάκια.

Τώρα όμως έμπλεξαν με «τη μάνα του Ανταμούθ». Η αδρανής Δικαιοσύνη θα τραβήξει των παθών της τον τάραχο αν δεν τους στείλει όλους φυλακή.

Ποιους; Τους εγκληματίες. Ποιου εγκλήματος; Θα το μάθουν όταν έλθει η ώρα.

Και μη θέλετε να τα μαθαίνετε όλα από πριν. Διότι τι ελεγχόμενος Τύπος θα ήμασταν κι εμείς αν δεν βάζαμε γλώσσα μέσα;