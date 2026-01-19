Λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Δευτέρας, η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης έφτασε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Το φέρετρο, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα έως τις 10:30 το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη θα αναπαυθεί δίπλα στους γονείς της και τον αδελφό της, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο ζωής στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Σημειώνεται πως η είδηση του θανάτου της ήρθε σε μια στιγμή με έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς πέθανε κατά την διάρκεια της τέλεσης του μνημοσύνου του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα ταξίδεψαν για το τελευταίο αντίο η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, και οι δύο κόρες τους.

Στην Ισπανία ο πρώτος αποχαιρετισμός

Ο πρώτος αποχαιρετισμός της πριγκίπισσας Ειρήνης τελέστηκε στην Ισπανία, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου στην Μαδρίτη, όπου εψάλη Νεκρώσιμο Τρισάγιο, παρόντων μελών της Βασιλικής Οικογένειας της Ισπανίας και της Ελλάδας, σε κλειστό κύκλο.

Η Βασίλισσα Σοφία, ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια, η Πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία, και οι Ινφάντες Ελένα και Χριστίνα, καθώς και η Αλεξία ντε Γκρες που ζει μόνιμα στην Ισπανία κατέφθασαν υπό βροχή στον Καθεδρικό Ναό, για να αποχαιρετήσουν την αγαπημενή τους αδελφή και θεία.