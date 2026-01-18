Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου, πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα συνήθως παραμένουν ανοιχτά με πιο εκτεταμένο ωράριο από τα μικρότερα καταστήματα, δηλαδή περίπου 11:00 – 20:00.

Αναλυτικά τι ισχύει για:

Εμπορικά καταστήματα

Προτεινόμενο ωράριο: 11:00 – 18:00

Είναι η πρώτη από τις δύο Κυριακές με άνοιγμα (επόμενη: 25/1/2026)

Εμπορικά κέντρα – πολυκαταστήματα

11:00 – 20:00

The Mall Athens

Athens Metro Mall

Golden Hall

Designer Outlet Athens (McArthurGlen)

Attica

Notos

Riverwest

IKEA

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις παραμένει προαιρετική, ωστόσο όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Παράλληλα, η προαιρετική λειτουργία την Κυριακή αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Είναι δεδομένο ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης δεν θα λειτουργήσουν. Το ίδιο και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, myMarket και Μασούτης. Το μόνο σούπερ μάρκετ που έως τώρα είναι ξεκάθαρο ότι θα λειτουργήσει είναι το LIDL, με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ.

Αναλυτικά

Αυτά τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

LIDL: 11:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος (συγκεκριμένα καταστήματα)

Metro Mall Αγ. Δημητρίου & Πειραιώς: 11:00 – 20:00

Ακρόπολη, Μητροπόλεως, Λευκός Πύργος, Ικάρου Ηρακλείου: 11:00 – 17:00

Σαντορίνη: 11:00 – 18:00 (κάθε Κυριακή)

Αεροδρόμιο: 07:00 – 23:00 (κάθε Κυριακή)

AB Shop & Go / OK Markets (10:00 – 22:00)

Τι να προσέξετε στις εκπτώσεις

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει άνοδος στην αγορά κατά την εκπτωτική περίοδο, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής μιλώντας, πρόσφατα, σε δημοσιογράφους, ενώ παρότρυνε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Όσο για το ύψος των εκπτώσεων, εκτίμησε ότι επειδή, κατά την εορταστική περίοδο, δεν κινήθηκε η αγορά στο επιθυμητό επίπεδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως και στο 70%.

Από τους εμπορικούς συλλόγους επισημαίνεται προς τα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή αναγραφή προγενέστερων τιμών ενώ οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών τους συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. Σε ό,τι αφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί στην αγορά για την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών.

Για μια ασφαλή και αποδοτική αγοραστική εμπειρία, οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγχουν ότι οι τιμές είναι σωστά δηλωμένες, με βάση την πραγματική τιμή πριν από την έκπτωση, να συγκρίνουν τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να κάνουν έρευνα αγοράς, να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές και κυρίως να δίνουν έμφαση στις πραγματικές ανάγκες τους.