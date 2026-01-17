Τορπιλίζει ακόμα περισσότερο την κρίση στις διατλαντικές σχέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές περί επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν «πουλήσουν» τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική αναταραχή σε Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Βρυξέλλες, Δανία, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο στέλνουν σαφές μήνυμα: κανένας εκφοβισμός δεν θα υπονομεύσει την κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο.

Οι πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή, στις πέντε το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η ΕΕ εκφράζει «πλήρη αλληλεγγύη στη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας». Στο μήνυμά της στο «Χ», η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας».

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law. They are essential for Europe and for the international community as a whole. We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις της Δανίας στην Αρκτική είναι προληπτικές και όχι απειλητικές. «Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», δήλωσε, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συντονισμένη απάντηση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η ΕΕ θα παραμείνει σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και ανακοίνωσε ότι συντονίζει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις απειλές Τραμπ.

«Σήμερα, ο κόσμος χρειάζεται συνεργασία και ειρήνη, όχι σύγκρουση», δήλωσε από την Ασουνσιόν της Παραγουάης, όπου υπέγραφε τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, τονίζοντας τη σημασία υπεράσπισης της κυριαρχίας σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και διεθνώς – από την Ουκρανία μέχρι τη Βενεζουέλα.

Δανία και Γροιλανδία απαντούν στις απειλές Τραμπ

Ο δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι «εξεπλάγη» από τις απειλές Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εάν η Γροιλανδία δεν «πουληθεί» στις ΗΠΑ. Και εκείνος τόνισε ότι οι στρατιωτικές αποστολές στη Γροιλανδία αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, όχι στη σύγκρουση.

Η Δανία και η γροιλανδή ΥΠΕΞ Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ και υπογράμμισε την υποστήριξη της Γαλλίας στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία των κρατών. «Κανένας εκφοβισμός δε θα επηρεάσει τη στάση μας στην Ουκρανία ή στη Γροιλανδία», τόνισε.

Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίστηκε επιφυλακτική και σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους θα αποφασίσει τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις. Η επικεφαλής των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε, ζήτησε σαφή απάντηση με ανταποδοτικούς δασμούς έναντι των απειλών Τραμπ, κατηγορώντας τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για αποτυχημένη πολιτική κατευνασμού.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «εντελώς λάθος» τις απειλές Τραμπ και υπογράμμισε ότι η απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει στη Δανία και τη Γροιλανδία, ενώ τόνισε τη σημασία της Αρκτικής για το ΝΑΤΟ.

Κοινωνική αντίδραση: Γερμανία και μποϊκοτάζ Μουντιάλ

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, σχεδόν το 47% των Γερμανών τάσσεται υπέρ μποϊκοτάζ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στις ΗΠΑ, αν ο Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας. Το 35% δηλώνει αντίθετο και το 18% ασαφές.

Ο πολιτικός του CDU, Γιούργκεν Χαρντ, πρότεινε ακόμη και ενδεχόμενη ακύρωση της διοργάνωσης ως έσχατη λύση, προκειμένου να «λογικευτεί» η αμερικανική πολιτική για τη Γροιλανδία.