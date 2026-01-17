Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg που θα κάνει σήμερα στο Ολύμπιον.

Ο κ. Τσίπρας χθες συναντήθηκε με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Δείτε live την ομιλία του εδώ:

YouTube thumbnail

Παρουσίαση του βιβλίου

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι:

  • Αντώνης Σαουλίδης
    Νομικός
  • Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
    Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).
  • Άρης Στυλιανού
    Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Διονύσης Τεμπονέρας
    Δικηγόρος
  • Κώστας Τούμπουρος
    Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας

Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Φαίη Κοκκινοπούλου
Ηθοποιός

Πρώτες εικόνες από τις αφίξεις στο Ολύμπιον

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Η συνάντηση με Αγγελούδη, Μητροπολίτη Θεόφιλο

Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, επισκέφθηκε στο δημαρχείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και στη συνάντηση που είχαν συζήτησαν για τα μεγάλα θέματα. ‘Hταν η πρώτη συνάντησή τους και ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.

Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων ο κ. Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη.

Ο κ. Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός του χάρισε το βιβλίο του “Ιθάκη” με αφιέρωση.

Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες με τους οποίους είχε και σύντομες συνομιλίες.