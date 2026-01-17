Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg που θα κάνει σήμερα στο Ολύμπιον.
Ο κ. Τσίπρας χθες συναντήθηκε με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.
Δείτε live την ομιλία του εδώ:
Παρουσίαση του βιβλίου
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι:
- Αντώνης Σαουλίδης
Νομικός
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).
- Άρης Στυλιανού
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
- Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος
- Κώστας Τούμπουρος
Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας
Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Φαίη Κοκκινοπούλου
Ηθοποιός
Πρώτες εικόνες από τις αφίξεις στο Ολύμπιον
Η συνάντηση με Αγγελούδη, Μητροπολίτη Θεόφιλο
Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, επισκέφθηκε στο δημαρχείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και στη συνάντηση που είχαν συζήτησαν για τα μεγάλα θέματα. ‘Hταν η πρώτη συνάντησή τους και ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.
Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων ο κ. Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη.
Ο κ. Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός του χάρισε το βιβλίο του “Ιθάκη” με αφιέρωση.
Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες με τους οποίους είχε και σύντομες συνομιλίες.