Ο ηγέτης της ιρανικής αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση προκειμένου να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν την κληρική εξουσία, παρά το γεγονός ότι η θανατηφόρα καταστολή φαίνεται ότι έχει επιτύχει τον στόχο της να περιοριστούν οι διαδηλώσεις. Ο Παχλαβί, εξόριστος γιος του ανατραπέντος Σάχη του Ιράν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον, καλώντας σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε, «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την αφοσίωσή τους σε εκείνον και ο ίδιος βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να παίξει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αμφιβολίες για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

Αποφασιστική δράση στο πεδίο θέλει ο Παχλαβί

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στο πεδίο. Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να τους υποστηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί ζει στις ΗΠΑ από πριν την ανατροπή του πατέρα του κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φατρίες —συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλαβί— και φαίνεται να διαθέτει περιορισμένη οργανωμένη παρουσία εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί στην καταστολή των ταραχών κατά της κληρικής εξουσίας.