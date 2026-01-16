Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 15χρονο Γιάννη που έχασε άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στην Ερημούπολη Σητείας.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις δύο μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας. Πλήθος κόσμου θα πουν το στερνό «αντίο» στο νεαρό αγόρι, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς του, που καλούνται να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού τους.

Απολογείται ο 16χρονος

Στο μεταξύ, ένα άλλο δράμα εξελίσσεται σε μια άλλη οικογένεια, αυτή του 16χρονου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου ο εισαγγελέας Λασιθίου άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγός

Ο 16χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς, στα πρώτα του λόγια μετά το σοκαριστικό συμβάν, πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στο όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι πέντε ανήλικοι, που οδήγησαν στο θάνατο τον φίλο του. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε, όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την ίδια ώρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και στα κάτω άκρα.