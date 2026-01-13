Σε ΜΕΘ στο Ηράκλειο 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά τείχη της πόλης. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργείο καθώς φέρει σοβαρά τραύματα σε λεκάνη και πόδια και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το χειρουργείο διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκλήρωσή του ο νέος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό

Η πτώση του 19χρονου συνέβη τα ξημερώματα, σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Βρισκόταν στα Ενετικά Τείχη, πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου και ξαφνικά βρέθηκε στο κενό.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο, να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο νεαρό άνδρα και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ o 19χρονος μένει στη Γερμανία ωστόσο το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ηράκλειο όπου και διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ερευνα από την ΕΛ.ΑΣ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης του 19χρονου. Μάλιστα, περιμένουν να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του για να του πάρουν κατάθεση ενώ παράλληλα έχουν ενημερώσει και την πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.