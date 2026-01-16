Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με την αγωνία των δικών της να κορυφώνεται, καθώς αγνοείται για όγδοη μέρα, με τις μαρτυρίες που έχει η συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία να αναφέρουν ότι στα τέλη Οκτωβρίου σημειώθηκε μεγάλος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας, στο Ρίο. Αυτό το επεισόδιο φαίνεται να ήταν η αφορμή για να λάβει η κοπέλα την οριστική της απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Είχε 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο» ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Για τον εντοπισμό της, οι αρχές εστιάζουν κυρίως στο τρίγωνο Ιλίσια – Γουδή – Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, με βάση μαρτυρίες, καθώς η ηλικία της έφηβης (άνω των 15 ετών) δεν επιτρέπει εισαγγελική εντολή για άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου.

Ως εκ τούτου, οι μαρτυρίες και ο εντοπισμός, μέσω σήματος κινητού, αποτελούν τα κύρια μέσα έρευνας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η Λόρα να έχει αλλάξει περιοχή. Προς αυτό, συντείνουν πληροφορίες που έρχονται και ανατρέπουν τον βασικό σχεδιασμό της επιχείρησης ανεύρεσης της 16χρονης.

Συγκεκριμένα, ένα νέο στοιχείο προέκυψε το βράδυ της Πέμπτης (15/01), όταν ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη τηλεφώνησε στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είδε τη Λόρα στο μαγαζί του να ζητά πρόσβαση στο WiFi. Όταν όμως η κοπέλα είδε τον εαυτό της στην τηλεόραση του καταστήματος, φέρεται να έφυγε τρέχοντας.

Μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνεται αν όντως πρόκειται για τη 16χρονη. Η αστυνομία αναφέρει ότι η Λόρα δεν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα πάντως με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε, μιλώντας αγγλικά, έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα, κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο και η δεύτερη στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της, το οποίο πρόβαλε οθόνη τηλεόρασης που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις αρχές.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης σημείωσε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε, την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να χειρίζονται την υπόθεση με αυξημένη προσοχή, καθώς η ανήλικη εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου.