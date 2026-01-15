Δεκάδες είναι οι αναφορές πολιτών στην Αστυνομία που υποστηρίζουν ότι είδαν την 16χρονη Λόρα σε διάφορες περιοχές, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη.

Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το wifi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της τράπηκε σε φυγή.

«Ζήτησε το wifi της επιχείρησης για να συνδεθεί στο internet , αλλά έφυγε τρέχοντας μόλις είδε ρεπορτάζ που την ανέφερε».

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA η 16χρονη εμφανίζεται να περπατά έξω από ένα κομμωτήριο στην περιοχή του Ζωγράφου.

«Ήρθε να ψωνίσει, φόραγε ένα καπέλο και από πάνω και από πάνω μια κουκούλα, μου φάνηκε λίγο περίεργο, τη ρώτησα τι ήθελε, μου έδειξε… της έδωσα κάτι να πάρει, με πλήρωσε και έφυγε», είπε επιχειρηματίας.

Νέες μαρτυρίες για τη ζωή της 16χρονης

Πρόσωπα που γνωρίζουν την 16χρονη υποστηρίζουν ότι δεχόταν έντονη ψυχολογική πίεση από τον πατέρα της.

«Μας έλεγε ότι ‘’δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω’’. Μου έλεγε ‘’Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία».

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας, στο Αμβούργο.

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με τη Λόρα. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία», δήλωσε εκείνος.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Οι αστυνομικοί σαρώνουν την περιοχή του Ζωγράφου σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε η Λόρα για να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη της 16χρονης.

Η 16χρονη Λόρα όπως φαίνεται είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα φύγει από το πατρικό της στην Πάτρα. Με το που έφτασε στην Αθήνα το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει σε ένα καφέ για να ζητήσει το wifi και να συνδεθεί στο ίντερνετ.

Oι Αρχές εκτιμούν ότι ήθελε να επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου με πρόσωπο- κλειδί στην Αθήνα.