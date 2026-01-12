Πιο ψηλά ανέβασε η Metlen τον πήχη της ανάπτυξης της στην αμυντική βιομηχανία. Η διοίκηση της εισηγμένης στο ΧΑ και το LSE υπό τον Ευάγγελο Μυτιληναίο είχε ανακοινώσει στην Capital Markets Day του Απριλίου του 2025 στο Λονδίνο την επένδυση σε πέντε εργοστάσια στο αμυντικό hub του Βόλου.

Σήμερα 12 Ιανουαρίου η Metlen ανακοινώνει την εξαγορά 6ου εργοστασίου. Πρόκειται για την απόκτηση της NK Trailers, θυγατρικής της βιομηχανίας Κιολεΐδης στο Βόλο. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ η ανακαίνιση του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει κεφάλαια 30 με 40 εκατ. ευρώ.

Πιο ψηλά ο πήχης… από τη Metlen στην αμυντική βιομηχανία

H Metlen στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2025 είχε δεσμευτεί έναντι των μετόχων, αναλυτών κ.α. ότι τα δύο αμυντικά εργοστάσια του Βόλου θα αυξάνονταν μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2028-30) σε πέντε, για να καλύψουν τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής βιομηχανίας.

Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια είναι ήδη έξι, γεγονός που επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της Μetlen βάσει του οποίου διεκδίκησε και πέτυχε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και μάλιστα στον υψηλότερο Δείκτη FTSE 100.

Η εξαγορά της NK Trailers από την M Technologies της Metlen

Η Metlen μέσω της M Technologies εξαγόρασε τη λειτουργούσα από χρόνια διπλή βιομηχανική εγκατάσταση ΝΚ Τrailers, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων, καθώς επίσης και βαγονιών τρένων, τομέας όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλες παραγωγικές προκλήσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κλπ.

Η νέα μονάδα περιλαμβάνει την αξιοποίηση δύο σύγχρονων μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 47.000 τ.μ.. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε 30-40 εκατ. ευρώ.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, της Metlen, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία της 6ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της περιοχής ως πυλώνα βαριάς βιομηχανίας και αμυντικής παραγωγής για τη χώρα. Παράλληλα, η διεύρυνση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων λόγω της αυξημένης ζήτησης συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αυξάνοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την αυτονομία και την αξιοπιστία της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων.»

Το αμυντικό hub στο Βόλο

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το M Technologies Hub της Metlen στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ με τη νέα μονάδα, διαμορφώνονται πλέον συνολικά έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ικανά να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα.

Ήδη ο προϋπολογισμός της M Technologies του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, όπου και υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκαίων επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι εγκαταστάσεις αυτές εξελίσσονται σε ένα μοναδικό για την Ευρώπη αμυντικό οικοσύστημα. Σε τοπικό επίπεδο, για τη λειτουργία του M Technologies Hub στον Βόλο προβλέπονται θέσεις εργασίας για περίπου 1.000 εργατοτεχνίτες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους.

Μέσω της M Technologies, η METLEN κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των βαριών και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα αμυντικά συστήματα. Τα προϊόντα της αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους υπεροχή, ενώ η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι IVECO Defence Vehicles και KNDS.

Το επενδυτικό πλάνο στο hub του Βόλου και τα προσδοκώμενα EBITDA

Στην Capital Markets Day στο Λονδίνο η διοίκηση της Metlen είχε ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης 150 – 180 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη των πέντε εργοστασίων, πριν την εξαγορά της NK Trailers.

Η Metlen έχει θέσει ως στόχο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα EBITDA πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η αμυντική βιομηχανία θα τη προσφέρει τα 150 εκατ. ευρώ.

Το εργοστάσιο της Metlen με τα άρματα μάχης LEOPARD

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η διοίκηση της Metlen έλαβε την επενδυτική απόφαση για την κατασκευή του 4ου εργοστασίου στο αμυντικό hub του Βόλου.

Κατέθεσε ήδη επιχειρηματικό σχέδιο προς υπαγωγή στο Νόμο Στρατηγικών Επενδύσεων για νέο (το 4ο) βιομηχανικό συγκρότημα ολοκληρωμένων μερών αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό την κατασκευή αμυντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Το νέο εργοστάσιο θα έχει συνολική έκταση περίπου 10.000 τ.μ. και θα είναι εξοπλισμένο με πέντε βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και λοιπό ειδικό εξοπλισμό της πιο σύγχρονης τεχνολογίας αρμάτων μάχης, Leopard 2A8.

Η επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

– την κατασκευή νέου κτηρίου βαρέως τύπου,

– προμήθεια και εγκατάσταση μηχανουργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού,

– υποδομές στήριξης και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, δημιουργώντας 200–250 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή του Βόλου.

Στις 18 Δεκεμβρίου η Metlen μέσω του Τομέα M Technologies και η KNDS Deutschland (KNDS) ανακοίνωσαν την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 200 τμημάτων για το LEOPARD 2A8. Το LEOPARD 2A8 αποτελεί το πλέον προηγμένο κύριο άρμα μάχης της KNDS και ένα από τα πιο εξελιγμένα στον κόσμο.

Βάσει της συμφωνίας, η M Technologies θα αναλάβει την εν λόγω κατασκευή στο Αμυντικό Hub της METLEN στον Βόλο μέχρι το 2031. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα προηγμένων αμυντικών συστημάτων για τις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

