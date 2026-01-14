Tρένο που ταξίδευε από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης προς τα βορειοανατολικά της χώρας εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, όταν ένας γερανός κατασκευής έπεσε πάνω σε ένα από τα βαγόνια του, σκοτώνοντας τουλάχιστον 22 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 80, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ατύχημα συνέβη την Τετάρτη το πρωί στην περιοχή Σιχίο της επαρχίας Νακόν Ρατσασίμα, 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ, και το τρένο είχε προορισμό την επαρχία Ουμπόν Ρατσασιμάνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένας γερανός που εργαζόταν σε έργο σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας κατέρρευσε και χτύπησε το διερχόμενο τρένο, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του και μια σύντομη πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά και να επικεντρωθούν στην διάσωση των επιβατών.