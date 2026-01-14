Για αμερικανική επέμβαση μέσα στις επόμενες 24 ώρες στο Ιράν κάνει λόγο το Reuters.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και o χρόνος της επέμβασης παραμένουν ασαφή.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν που δηλώνει έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον εξαπολύσει επίθεση.

Καθώς η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Πάνω από 2.600 οι νεκροί

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι φέρεται να έχουν σκοτωθεί στην καταστολή των διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεπερνά τους 2.600.

«Το Ιράν δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει αυτόν τον όγκο καταστροφής», δήλωσε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε άτομα που χαρακτηρίζουν «ένοπλους τρομοκράτες».