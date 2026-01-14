Με τις αναφορές για επικείμενα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να πληθαίνουν -με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται οι παραγγελίες πίτσας στο Πεντάγωνο-, στο προσκήνιο επανέρχεται, όχι τυχαία, ο άτυπος δείκτης πως η αμερικανική ηγεσία ετοιμάζεται για μια επιχείρηση, που είναι γνωστός στα διεθνή μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα ως «Pentagon Pizza theory».

Και επανέρχεται ακριβώς γιατί σύμφωνα με τον σχετικό λογαριασμό που υπάρχει πλέον στο X υπό τον τίτλο Pentagon Pizza Report, παρατηρεί ραγδαία αύξηση της κίνησης από χθες σε εστιατόρια κοντά στο Πεντάγωνο.

Various pizzerias nearby the Pentagon, including both of the closest Papa Johns, are reporting above average traffic. Freddies Beach Bar has above average traffic. As of 8:30pm ET pic.twitter.com/2FAgXul1ll — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 13, 2026

Ανεπίσημος δείκτης

Μπορεί επισήμως να μην έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί εγγύηση, όμως σε αρκετές περιπτώσεις η ραγδαία άνοδος (συνήθως) αργά τη νύχτα (εκτός ωραρίου) των ποσοτήτων των παραγγελιών γρήγορου φαγητού από πιτσαρίες ή άλλα εστιατόρια πέριξ του Πενταγώνου ή και άλλων κέντρων αποφάσεων στις ΗΠΑ, έχει προηγηθεί αμερικανικών επιχειρήσεων ή πριν από την λήψη αποφάσεων για την διευθέτηση κάποιας διεθνούς κρίσης. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά κρατάει σαν θεωρία ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, θεωρείται δηλαδή δοκιμασμένη.

Ο δείκτης του ιδρυτή της Domino’s

Πιο συγκεκριμένα ήταν o ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων Domino’s στην Ουάσινγκτον, ο Φρανκ Μικς, που πρώτος παρατήρησε πως αυξήθηκαν οι νυχτερινές παραγγελίες για τις πίτσες του σε Λευκό Οίκο, Πεντάγωνο και κεντρικά γραφεία της CIA, εκτοξεύονταν πριν από σημαντικά γεγονότα. Ο Μικς είχε παρατηρήσει το φαινόμενο ήδη από το 1983 και έπειτα ξανά το 1989 τις νύχτες πριν από τις επεμβάσεις σε Γρενάδα και Παναμά, όμως αυτό που τον έπεισε ότι το πράγμα δεν ήταν εντελώς τυχαίο ήταν όταν την 1η Αυγούστου του 1990 η CIA παράγγειλε τον αριθμό ρεκόρ των 21 πιτσών σε ένα βράδυ. Την επομένη ξεκίνησε η εισβολή στο Κουβέιτ και εν συνεχεία ο πόλεμος του Κόλπου.

Στη συνέχεια οι αναφορές είναι αρκετές. Σύμφωνα με τον Μικς -που πλέον έχει αποβιώσει- οι παραγγελίες πίτσας στην περιοχή της Ουάσιγκτον αυξήθηκαν, πριν από την έναρξη της Επιχείρησης Καταιγίδα της Ερήμου το 1991, τον Ιανουάριο του 1998, αμέσως μετά το σκάνδαλο Κλίντον–Λεβίνσκι, ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε παραγγελίες πίτσας αξίας 2.600 δολαρίων μέσα σε τρεις ημέρες. Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 1998, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων για την παραπομπή του Μπιλ Κλίντον και της έναρξης της Επιχείρησης Desert Fox στο Ιράκ, ο Λευκός Οίκος παρήγγειλε 32% περισσότερες πίτσες με έξτρα τυρί, ενώ στην περιοχή του Καπιτωλίου οι παραγγελίες ήταν συνολικής αξίας 11.600 δολαρίων.

Δουλεύει ρολόι και σε πιο πρόσφατα παραδείγματα

Στην πιο σύγχρονη εποχή, στις 13 Απριλίου 2024, παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα σε ένα Papa John’s στην Ουάσιγκτον, η οποία συνέπεσε με την εκτόξευση drones από το Ιράν σε ισραηλινό έδαφος. Στις 12 Ιουνίου 2025, στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, ο λογαριασμός «Pentagon Pizza Report» κατέγραψε σε πραγματικό χρόνο μεγάλη αύξηση της κίνησης σε κατάστημα District Pizza Palace, που απέχει ελάχιστα από το Πεντάγωνο. Μία ώρα αργότερα, το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν. Στις 22 Ιουνίου 2025, στις 22:38, αναφέρθηκε υψηλή δραστηριότητα σε ένα Papa John’s, επίσης κοντά στο Πεντάγωνο, μία ώρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού.

Μεταξύ της 2ας Ιανουαρίου και της 3ης Ιανουαρίου 2026, παρατηρήθηκε ξανά ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα σε Papa John’s κοντά στο Πεντάγωνο. Αυτό συνέπεσε με την προετοιμασία των αμερικανικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα. Μετά τις επιθέσεις, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες ναρκωτικοτρομοκρατίας. Η αύξηση των παραγγελιών πίτσας προηγήθηκε της επίσημης επιβεβαίωσης της επιχείρησης κατά αρκετές ώρες, ενώ η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Delcy Rodríguez, ανέφερε το ζευγάρι ως αγνοούμενο.