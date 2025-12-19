Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένεται και το 2025, υπό το φόβο αύξησης των ορίων ηλικίας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του έτους οι νέες αιτήσεις θα έχουν προσεγγίσει τις 210.000. Ο ίδιος ρυθμός πιθανότατα να ακολουθηθεί και το 2026.

Το νέο έτος θεωρείται ελκυστικό για αποχώρηση, αφού ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, που θα συνυπολογίζει τον δείκτη μεταβολής μισθών αντί του μέσου πληθωρισμού, αναμένεται να φέρει μεγαλύτερες αυξήσεις. Την ίδια στιγμή, το Δημόσιο «απογυμνώνεται». Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, κατά την τριετία 2024-2026 ανέρχονται σε 48.413, με «πρωταγωνιστές» τους εργαζόμενους στην Παιδεία, την Υγεία, την Άμυνα και στις υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού γίνονται με φειδώ λόγω των περιορισμών στους οποίους υπόκεινται από το 2019.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2026, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζουν αυξητική τάση το 2025 σε σχέση με το 2024.

Από πού αποχωρούν

Το 2024, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 15.200 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 36% από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 16% από το υπουργείο Υγείας και το 31% συνολικά από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών για κάθε ένα από τα έτη 2025 και 2026 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τα τέσσερα προαναφερθέντα υπουργεία», σημειώνεται στην Έκθεση.

Οι προσλήψεις

Σε ότι αφορά τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, κατά την τριετία 2024-2026 έγιναν 46.228, ενώ αναμένονται άλλες 10.000 μέχρι το τέλος του έτους – σύμφωνα πάντα με την Εισηγητική Έκθεση – στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 22.061 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές).

Στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υλοποιήθηκαν 10.951 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 50% επί του συνόλου), στο υπουργείο Υγείας 4.504 διορισμοί (ποσοστό 20% επί του συνόλου), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1.837 διορισμοί (8% επί του συνόλου) και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.473 διορισμοί (7% επί του συνόλου).

Το έτος 2025 οι υλοποιηθέντες, μέχρι τις 30 Ιουνίου, διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων, ανέρχονται σε 4.167. Στο χώρο της Παιδείας έγιναν 836 διορισμοί, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί άλλοι 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους έγιναν 828 διορισμοί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 594 διορισμοί στο υπουργείο Υγείας.

Τέλος, για το προσεχές έτος οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 20.000, όπου περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό του 2026 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ενστόλων) καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.