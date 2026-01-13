Η γαλλίδα ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έφτασε στο δικαστήριο για τη δίκη της έφεσης που θα καθορίσει αν μπορεί να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2027, αφού είχε αποκλειστεί από τα δημόσια αξιώματα λόγω καταδίκης για κακoδιαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Τον Μάρτιο, της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος, η οποία είχε άμεση ισχύ, μετά τη διαπίστωση ότι εκείνη και οκτώ άλλοι πρώην βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού (RN) βρέθηκαν ένοχοι για κατάχρηση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, ενώ το ίδιο το κόμμα και δώδεκα κοινοβουλευτικοί συνεργάτες βρέθηκαν ένοχοι για λήψη αυτών των κονδυλίων.

Οι δικαστές ανέφεραν ότι μεταξύ 2004 και 2016 η Λεπέν και άλλοι χρησιμοποίησαν κονδύλια που προορίζονταν για εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν προσωπικό που στην πραγματικότητα εργαζόταν για το κόμμα.

Τι λέει η Λεπέν και τι το ΕΚ

Η Λεπέν δεν μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο δικαστήριο την Τρίτη.

Τη Δευτέρα δήλωσε πως: «Η μοναδική μου γραμμή υπεράσπισης σε αυτή τη δίκη έφεσης θα είναι η ίδια όπως στην πρώτη δίκη: να λέω την αλήθεια. Η υπόθεση θα ξαναεκδικαστεί ενώπιον νέων δικαστών. Ελπίζω να τους πείσω για την αθωότητά μου».

Η Λεπέν είχε αρχικά λάβει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών – δύο χρόνια ανασταλτικά και δύο χρόνια κατ’ οίκον περιορισμό – και πρόστιμο 100.000 ευρώ ($116.830). Σε αντίθεση με την απαγόρευση δημόσιου αξιώματος, αυτές οι ποινές δεν ισχύουν προσωρινά, καθώς έχει καταθέσει έφεση.

Το RN και άλλα δέκα άτομα που κρίθηκαν ένοχα για εκτροπή ή λήψη κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επίσης ασκήσει έφεση.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Οι δικηγόροι της Λεπέν, Ροδόλφ Μποσελού και Σάντρα Σιράκ Κολλαρίκ, αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις πριν από τη δίκη.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει οι καταδίκες της Λεπέν και των συγκατηγορουμένων της να επιβεβαιωθούν, συμπεριλαμβανομένων των άνω των 3 εκατ. ευρώ που επιδικάστηκαν ως αποζημίωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το RN καταδικάστηκε επίσης σε πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μισό ανασταλεί.

Πριν το καλοκαίρι αναμένεται η απόφαση

Αναμένεται απόφαση πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές, εάν η πενταετής απαγόρευση ανακληθεί ή μειωθεί σημαντικά.

Αν δεν μπορέσει να κατέβει, ο protegé της, 30χρονος πρόεδρος του κόμματος RN, Ζορντάν Μπαρντέλα, αναμένεται να αναλάβει.