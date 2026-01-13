Χάρη στην αύρα του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο η Εθνική πόλο των ανδρών έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ύστερα από το 20-6 επί της Γεωργίας στην πρεμιέρα, οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου επιβλήθηκαν με 23-7 της Σλοβενίας και κόντρα στην Κροατία (15/1, 21:30) θα διεκδικήσουν το απόλυτο κατά την πρώτη φάση. Στόχος φυσικά και είναι το 3/3 έτσι ώστε στον νέο όμιλο που θα προκύψει η Ελλάδα να εισέλθει ως επικεφαλής και ν’ αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αργυρόπουλος και Νικολαΐδης με 4 γκολ μοιράστηκαν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της αναμέτρησης απέναντι σ’ έναν αντίπαλο περιορισμένων δυνατοτήτων. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ξεπέρασε την ασθένειά του και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα κεφάτος, πετυχαίνοντας 3 γκολ. Στη 14άδα ήταν και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος που εξέτισε την ποινή του.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4

Σλοβενία: Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Στρομάγερ Ν. 1, Παούνοβιτς, Φιγκούρ, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Πούλαγιτς, Στρομάγερ Μπ.

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου (2 αγώνες)

1. ΕΛΛΑΔΑ 6

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 0

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0