Από τη στιγμή που ο σεφ του Noma, Ρενέ Ρετζέπι, ανακοίνωσε ότι πάει την άνοιξει στο Λος Άντζελες για να δημιουργήσει μια pop-up εκδοχή του διάσημου εστιατορίου του από την Κοπεγχάγη, χιλιάδες άνθρωποι επικοινώνησαν για να ρωτήσουν πώς μπορούν να εξασφαλίσουν κράτηση, παρότι οι λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες, την τοποθεσία και το κόστος ήταν άγνωστες.

Αυτή την εβδομάδα το Noma έδωσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένες πληροφορίες για τη «φιλοξενία», η οποία θα ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου. Η τοποθεσία, στο Silver Lake, θα αποκαλύπτεται μόνο σε όσους έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση, προκειμένου να προστατευτεί η κατοικημένη γειτονιά γύρω από τον χώρο.

Ημερομηνίες : 11 Μαρτίου – 26 Ιουνίου, (βράδια) Τρίτη έως Παρασκευή, (μεσημέρι)( Τετάρτη και Παρασκευή

: 11 Μαρτίου – 26 Ιουνίου, (βράδια) Τρίτη έως Παρασκευή, (μεσημέρι)( Τετάρτη και Παρασκευή Τοποθεσία : Silver Lake. Η διεύθυνση παρέχεται με την επιβεβαιωμένη κράτηση.

: Silver Lake. Η διεύθυνση παρέχεται με την επιβεβαιωμένη κράτηση. Τιμή : 1.500 δολάρια ανά άτομο. Περιλαμβάνει μενού, συνοδεία ποτών, φόρους και φιλοδώρημα.

: 1.500 δολάρια ανά άτομο. Περιλαμβάνει μενού, συνοδεία ποτών, φόρους και φιλοδώρημα. Έναρξη κρατήσεων: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 9 π.μ. ώρα Ειρηνικού, για όσους έχουν εγγραφεί στο newsletter Noma LA έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο noma.dk.la.

Ανοίγει και κατάστημα

Η τιμή για ένα γεύμα είναι μικρότερη από ένα εισιτήριο για το Super Bowl, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα εισιτήριο στις πιο ψηλές θέσεις αναμένεται να κοστίζει τουλάχιστον 4.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, τα 1.500 δολάρια το άτομο για δείπνο -ακόμη κι αν πρόκειται για τον σεφ του οποίου το εστιατόριο ανακηρύχθηκε Νο 1 στον κόσμο πέντε φορές- είναι αρκετά για να κάνουν ακόμα και τον πιο αφοσιωμένο λάτρη του φαγητού να αναστενάξει.

Η τιμή περιλαμβάνει συνοδεία ποτών, φόρους και φιλοδώρημα. Όμως ο Ρετζέπι γνωρίζει ότι το κόστος και ο περιορισμένος αριθμός θέσεων -μόλις 42 καλεσμένοι σε κάθε σέρβις, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα- σημαίνουν ότι το φαγητό του θα είναι απρόσιτο σε όλους εκτός από τους πιο εύπορους κατοίκους του Λος Άντζελες και διεθνείς επισκέπτες. Και δεν ήρθε στο L.A. μόνο για να ταΐσει την ελίτ.

«Το Λος Άντζελες είναι μια πόλη με την οποία πρέπει να αλληλεπιδράς», είπε σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τους LA Timed, καθώς περπατούσε στη Sunset Boulevard. «Αν απλώς κρύβεσαι στην κορυφή ενός λόφου, τότε, κατά τη γνώμη μου, δεν ζεις πραγματικά το L.A.»

Γι’ αυτόν τον λόγο, για πρώτη φορά, η ομάδα του Noma θα ανοίξει ένα κατάστημα όπου ο κόσμος θα μπορεί να αγοράσει καυτερές σάλτσες, garum, ξίδια, καφέ και άλλα προϊόντα. Ο Ρετζέπι σχεδιάζει επίσης μια σειρά συνεργασιών με σεφ του L.A. στα δικά τους εστιατόρια, ενώ θα φέρει και σεφ από την Κοπεγχάγη για pop-up εκδηλώσεις.

Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Culinary Careers Program (C-CAP), η ομάδα του Ρετζέπι θα προσφέρει πρακτική εργασιακή εμπειρία και καθοδήγηση σε μαθητές και αποφοίτους του προγράμματος από υποβαθμισμένες κοινότητες. Επίσης, κάθε βράδυ θα υπάρχει ένα τραπέζι κρατημένο για νέους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να απολαύσουν ένα γεύμα στη Noma LA χωρίς κόστος.

Γιατί κοστίζει τόσο;

Γιατί λοιπόν κοστίζει τόσο πολύ, όταν το φαγητό στο Noma της Κοπεγχάγης κοστίζει σήμερα περίπου 688 δολάρια (χωρίς συνοδεία ποτών);

Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ρετζέπι φέρνει 130 άτομα από την Κοπεγχάγη στο Λος Άντζελες και πληρώνει τη στέγαση, τις μετακινήσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών των εργαζομένων.

«Όλα αυτά τα αναλαμβάνουμε εμείς», λέει. «Δεν μπορώ καν να αρχίσω να εξηγώ πόσο περίπλοκο και δύσκολο είναι να κάνεις αυτά τα pop-ups χωρίς να σου λένε αμέσως: “Ε, τότε γιατί το κάνεις αφού είναι τόσο δύσκολο;” Δεν μπορούμε να χάσουμε χρήματα, αλλά το να βγάλουμε χρήματα, να έχουμε κέρδος, δεν ήταν ποτέ ο στόχος μας. Και αυτό δεν θα αλλάξει ούτε στο L.A.

Το κάνουμε επειδή πήρα την απόφαση ότι οι μεγάλες εμπειρίες είναι το κέρδος μας. Και αν υπήρχε τρόπος να αποτιμηθεί χρηματικά η αξία του να μαθαίνεις νέα πράγματα, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους, απλώς να μοιράζεσαι μια εμπειρία, τότε το κέρδος μας θα ήταν πιθανότατα το 95% όλων των εξόδων που κάνουμε».