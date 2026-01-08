Ένας άνδρας και μία γυναίκα νεαρής ηλικίας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthos-tv, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι εικόνες σοκάρουν καθώς το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.