Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου αναμένεται να περάσει σήμερα η 42χρονη μητέρα που συνελήφθη χθες μαζί με τον 54χρονο σύζυγό τους μετά από καταγγελία για κακοποίηση των δύο παιδιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η 42χρονη σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στην Κρήτη για την κατηγορία της άσκησης σωματικής βλάβης καθώς στη δικογραφία αναφέρεται πως είχε επιτεθεί στις κόρες της.

Πιο βαρύ είναι το κατηγορητήριο στον 54χρονο πατέρα ο οποίος και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η 42χρονη αρνούνται κάθε κατηγορία και ισχυρίζονται πως έχουν αποδείξεις για αυτό. «Μάρτυρες θα καταργήσουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες», λένε οι δικηγόροι τους.

Στο πλευρό των δύο γονιών βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα που τους στηρίζουν λέγοντας πως ουδέποτε υπήρξε κάποια κακοποιητική πράξη σε βάρος των παιδιών.

«Οι καταγγελίες δεν ευσταθούν»

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες. Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμαίες. Υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψη της κ. ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα όταν απολογηθούν», ανέφερε στο patris ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας.

Για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που θα αποδείξουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν έκανε λόγο ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού, κ. Γιάννης Χατζηδάκης. «Είμαστε στο στάδιο της δικογραφίας ήδη λαμβάνουμε γνώση οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι δεν ευσταθούν».

Η καταγγελία που έφτασε στις Αρχές

Όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη -που έχει νοητική στέρηση- στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Τα κορίτσια μίλησαν στον αδερφό τους κατά τη διάρκεια επίσκεψη της οικογένειας στο Λασίθι όπου μένει για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατηγόρησαν και τον πατέρα πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, η οποία γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.