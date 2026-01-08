Αρνητική ψήφο στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur προανήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που γάλλοι αγρότες κατέκλυσαν το Παρίσι με τρακτέρ. Παρά τις αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει κρίσιμες συμμαχίες, ενόψει της ψηφοφορίας της Παρασκευής.

Ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα καταψηφίσει την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ των χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur, κατά την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν τόνισε πως στη Γαλλία υπάρχει ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας, παρά τις –όπως είπε– «σημαντικές παραχωρήσεις» που έχουν εξασφαλιστεί υπέρ των ευρωπαίων αγροτών.

La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

«Η μάχη δεν τελείωσε»

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προστασία των αγροτών.

Και η Ιρλανδία κατά της συμφωνίας

Στο πλευρό της Γαλλίας αναμένεται να βρεθεί και η Ιρλανδία. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Σάιμον Χάρις, δήλωσε νωρίτερα ότι το Δουβλίνο θα ψηφίσει επίσης κατά της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur.

Κρίσιμες ισορροπίες στην ΕΕ – Ρόλο «κλειδί» παίζει η Ιταλία

Παρά τις αντιδράσεις, η Κομισιόν εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της Ιταλίας, γεγονός που καθιστά πιθανή την έγκριση της συμφωνίας κατά την ψηφοφορία της Παρασκευής, παρά τις ενστάσεις ορισμένων κρατών-μελών.

Τρακτέρ στο Παρίσι – Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, γάλλοι αγρότες κλιμάκωναν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας με τρακτέρ κεντρικούς οδικούς άξονες του Παρισιού και εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως την Αψίδα του Θριάμβου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία, την οποία θεωρούν απειλή για το εισόδημα και την επιβίωσή τους.