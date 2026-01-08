Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times υποστήριξε ότι αναμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκούν έλεγχο στη Βενεζουέλα για καιρό και θα εκμεταλλεύονται τα μεγάλα πετρελαϊκά της αποθέματα για πολλά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας «παρέχει όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα».

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Ουάσινγκτον θα διατηρεί άμεση εποπτεία της Βενεζουέλας, απάντησε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει», προσθέτοντας ότι αυτό θα διαρκέσει «πολύ περισσότερο» από μερικούς μήνες ή ένα έτος. Οι δηλώσεις έγιναν ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης, με ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να βρίσκονται ανοικτά των ακτών της χώρας.

Ανοικοδόμηση με εργαλείο το πετρέλαιο

«Θα την ανοικοδομήσουμε με κερδοφόρο τρόπο», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του διάρκειας σχεδόν δύο ωρών στους New York Times. «Θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα παίρνουμε πετρέλαιο. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δίνουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία έχει ανάγκη».

Οι δηλώσεις του προέδρου ήρθαν λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναλάβουν ουσιαστικά τον έλεγχο της πώλησης του βενεζουελάνικου πετρελαίου επ’ αόριστον, στο πλαίσιο ενός σχεδίου τριών φάσεων που παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Κογκρέσο. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτικοί, ενώ οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε μια παρατεταμένη διεθνή επέμβαση χωρίς σαφή νομική βάση.

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παραμονή των ΗΠΑ στον ρόλο πολιτικού επιτηρητή της χώρας. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τρεις ή έξι μήνες, έναν χρόνο ή περισσότερο, απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων το μεταναστευτικό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία και η προσωπική του υγεία.

Κανένα σχόλιο για την πολιτική ζωή της Βενεζουέλας, τηλεφώνημα με Γκουστάβο Πέτρο

Ο πρόεδρος απέφυγε να εξηγήσει γιατί αναγνώρισε ως νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας την αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, αντί να στηρίξει τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης. Δήλωσε ωστόσο ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «συνεχή επικοινωνία» με τη μεταβατική διοίκηση της χώρας.

Δεν δεσμεύτηκε επίσης για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα. Στο περιθώριο της συνέντευξης, διέκοψε για τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, μετά τις πρόσφατες απειλές της Ουάσινγκτον προς τη Μπογκοτά.

Ικανοποιημένος από την επιχείρηση κατά Μαδούρο

Ο Τραμπ εξέφρασε ικανοποίηση για την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, σημειώνοντας ότι είχε παρακολουθήσει στενά την προετοιμασία της. Παραδέχθηκε ότι υπήρχε ανησυχία για ενδεχόμενη αποτυχία, αλλά υποστήριξε ότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν πετρέλαιο που τελούσε υπό κυρώσεις, κάνοντας λόγο για 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ παραδέχθηκε ότι η πλήρης αναβίωση του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας θα απαιτήσει χρόνια.

Τέλος, απέφυγε να διευκρινίσει υπό ποιες συνθήκες θα εξεταζόταν η αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη χώρα, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις με τη σημερινή διοίκηση της Βενεζουέλας είναι «καλές» και ότι οι αρχές «συνεργάζονται».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα στο μέλλον, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως «κάποια στιγμή θα είναι ασφαλές».