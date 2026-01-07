Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ένα σχέδιο για την πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Πρόκειται για πετρέλαιο που είχε παραμείνει στη Βενεζουέλα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Βενεζουέλα θα πουλήσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις. Αυτά, θα αποσταλούν απευθείας στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα εκτελεστεί αμέσως από τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», δήλωσε ο Τραμπ. Με βάση τις πρόσφατες τιμές του πετρελαίου της Βενεζουέλας, η συμφωνία θα μπορούσε να ανέλθει σε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη καθορίσει το νομικό πλαίσιο για την κατάσχεση του πετρελαίου της Βενεζουέλας, αν και οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τα βενεζουελάνικα δεξαμενόπλοια ότι παραβιάζουν τις αμερικανικές κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού και βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της χώρας προς όφελος των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Exxon Mobil και η ConocoPhillips, οι οποίες επηρεάστηκαν από την εθνικοποίηση του πετρελαίου της Βενεζουέλας από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, και η Chevron Corp, η οποία συνέχισε να λειτουργεί εκεί. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να επισκεφθούν το Λευκό Οίκο ήδη από την Πέμπτη για να συζητήσουν τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το σχέδιο.

