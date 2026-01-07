Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποκτήσουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο χωρίς να το πληρώσουν στις διεθνείς τιμές.

Όπως ανέφερε στο πρακτορείο Reuters, η Βενεζουέλα «δεν χρωστά τίποτα στις ΗΠΑ» για το αργό της, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή η μόνη εταιρεία που εξάγει βενεζουελάνικο πετρέλαιο είναι η Chevron, στο πλαίσιο ειδικής άδειας.

Τι λέει επίσημα η εταιρεία

Την ίδια στιγμή πάντως, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σημειώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πώληση πετρελαίου.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνία με το Καράκας που τους δίνει πρόσβαση σε βενεζουελάνικο αργό αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων, εξέλιξη που θεωρείται ένδειξη ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει η χώρα στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλιώς να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής παρέμβασης.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η PDVSA ανέφερε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται στη βάση παρόμοιων όρων με αυτούς που ισχύουν για ξένους εταίρους, όπως η Chevron, ο βασικός εταίρος της εταιρείας σε κοινοπραξίες, η οποία σήμερα ελέγχει το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου προς τις ΗΠΑ.

«Η διαδικασία βασίζεται αποκλειστικά σε εμπορικές συναλλαγές, υπό όρους νόμιμους, διαφανείς και επωφελείς και για τις δύο πλευρές», ανέφερε η εταιρεία.

Πρώτα σταθεροποίηση μετά πληρωμές στις εταιρείες

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας και στη συνέχεια για την αποζημίωση των Exxon Mobil και ConocoPhillips για τις απώλειες που υπέστησαν.

Οι δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί υπήρξαν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στη Βενεζουέλα, προτού τα έργα τους εθνικοποιηθούν πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, επί προεδρίας Ούγκο Τσάβες.